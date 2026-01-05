Bocce: arriva la prima vittoria in casa per l' Auxilium Saluzzo nella A del volo

Soddisfazioni, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, per la Bocciofila Auxilium Saluzzo del presidente Pieraldo Moine.
Per quanto riguarda la specialità volo, nel campionato di serie A, nella partita di recupero contro il Nus, successo per 16-8 dei ragazzi di Paolo Costa. Una vittoria che permette al team saluzzese di salire a quota 5 in classifica, superando gli stessi valligiani fermi a 3 e Quadrifoglio a quyota 2 punti.
La partita di recupero, in programma sabato 10 gennaio, in casa contro Bocce Mondovi, è stata invece posticipata al 15 febbraio.
Il team saluzzese ritornerà in campo sabato 17 gennaio, in Friuli contro Quadrifoglio.
Nel prossimo fine settimana si terrà in Francia la kermesse internazionale "Winter Trophy," giunta alla edizione numero cinque. Per questo appuntamento il giocatore del sodalizio saluzzese Nicolò Buniva è stato convocato in azzurro, nella categoria under 18.
A proposito di serie A femminile sabato 10 gennaio si giocherà il recupero a Niella Tanaro contro Bocce Mondovì.
Nella specialità petanque in campo la serie A femminile, che giocherà domenica 11: impegno casalingo contro la Bovesana.
Al “Trofeo Comfal”, che si è tenuto a Dronero, terzo posto per le giocatrici dell’Auxilium, con Simona Parizia Boggero e Monica Osella.
Nella gara regionale a terne, disputata a fine dicembre, alla Bocciofila di Sant’Albano, primo posto per la terna saluzzese, con Pietro e Michele Vittone e Luigi Bodello.