CALCIO / Torneo Città di Cuneo, stasera la finale della categoria Pulcini 2016

La penultima giornata della 25ª edizione del Torneo Città di Cuneo si chiuderà alle 21,20 con la finale della categoria Pulcini 2016 tra la squadra del Vallemaira, che a sorpresa ha battuto in un’avvincente semifinale l’A.C. Cuneo Olmo, contro il Pedona che invece ha superato il Boves MDG senza giocare in quanto gli avversari erano impegnati in altra manifestazione.

Ad aprire la giornata le semifinali della categoria Esordienti 2014 e a seguire le semifinali delle altre categorie. Domani molto ricco il programma della giornata con inizio al mattino con tutte le finali per il 3°/4° posto. Nel pomeriggio a sfidarsi per il podio più alto inizieranno i piccoli atleti degli Esordienti 2014, mentre a chiudere la manifestazione sarà la categoria Pulcini 2015 che si aggiudicherà il Trofeo Città di Cuneo.

Molta soddisfazione degli organizzatori per i numeri dei partecipanti in un’edizione che resterà negli annali dell’ACSI: un quarto di secolo a confermare il valore e la risonanza che il Torneo ha acquisito negli anni.

Tutti i risultati sono pubblicati giornalmente sul sito acsicuneo.com Le foto del torneo sono pubblicate sul profilo Facebook Acsicuneo.