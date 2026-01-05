Sequestrati 110 kg di cocaina in un autoarticolato a Gorizia

GORIZIA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia ha sequestrato oltre 110 chilogrammi di cocaina nel corso di un'operazione di contrasto al traffico di stupefacenti lungo l'asse autostradale del Lisert, in direzione del confine con la Slovenia.I militari del Gruppo di Gorizia hanno intercettato un autoarticolato con targa croata che, dopo aver attraversato la barriera del Lisert, procedeva verso l'uscita Stato. Il mezzo, formalmente diretto in Croazia e carico di materiali edilizi, non si è fermato all'alt intimato dai finanzieri, proseguendo la marcia. Dopo essere stato fermato, l'autista, apparso nervoso, è stato sottoposto a controllo.All'interno della cabina del camion sono stati rinvenuti tre borsoni contenenti 101 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore ai 110 chilogrammi. Le operazioni sono state svolte anche con il supporto delle unità cinofile.Il conducente, un autista di origine serba, è stato arrestato per detenzione, trasporto e traffico aggravato di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso il carcere di Gorizia. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 20 milioni di euro.- Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza - (ITALPRESS).