"Promessa mantenuta": ai tifosi della Sambenedettese panini con Salsiccia di Bra e formaggio [FOTO]

Venerdì 22 agosto scorso, davanti al settore ospiti dello stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, la Sambenedettese aveva omaggiato i 10 tifosi del Bra presenti con un cartoccio di pesce fritto e con delle bevande come gesto di cortesia e di benvenuto. Era la prima giornata d’andata della Serie C Sky Wifi, una serata rimasta (di fatto) dentro tutti noi. “Grazie Samb per l’ospitalità, al ritorno salsiccia per gli ultrà!“, lo striscione srotolato e mostrato dalla curva giallorossa (durante la partita) proprio a San Benedetto del Tronto.



Promessa mantenuta! Nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, in occasione della prima giornata di ritorno Bra-Sambenedettese, sono stati allestiti dei banchetti nei pressi dei cancelli del settore ospiti. Ai 279 tifosi giunti dalle Marche, sono stati offerti panini con Salsiccia di Bra e formaggio. Hanno portato il loro saluto il presidente del Bra Giacomo Germanetti e il DS Ettore Menicucci. Un’iniziativa enogastronomica semplice ma al tempo stesso ricca di valori e appartenenza: la promozione vera e genuina di uno “spaccato” che la terra braidese sa offrire.



Per l’occasione, la società giallorossa ringrazia il Comune di Bra e Confcommercio Ascom Bra; il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Salsiccia di Bra, il Consorzio Tutela Formaggio Bra DOP, il Consorzio di Tutela e Promozione del Pane di Bra; le Forze dell’Ordine e tutta la “squadra” degli steward; la tifoseria organizzata braidese per aver “lanciato il messaggio” e per averci creduto fin dall’estate scorsa e la delegazione che (ieri) ha accolto gli ospiti della Samb, i consiglieri comunali di Bra Giuliana Mossino, Carlo Patria ed Ettore Sanino (delegato alle Politiche per lo Sport) presenti a Sestri Levante per partecipare logisticamente all’iniziativa e per fare il tifo ai ragazzi di mister Fabio Nisticò, senza dimenticare i collaboratori del club che hanno dato una mano per aver organizzato il “terzo tempo”.

