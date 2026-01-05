PALLAVOLO A3M / Monge-Gerbaudo Savigliano fa visita al Gabbiano FarmaMed Mantova

Da una big a un’altra. Dopo aver affrontato, perdendo senza troppo demerito, la capolista Reggio Emilia, il Monge-Gerbaudo Savigliano è già pronto a tornare in campo per il turno infrasettimanale del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca, in programma nel giorno dell’Epifania, rendendo visita al Gabbiano FarmaMed Mantova.

L’avversario. Come detto, anche il tredicesimo turno metterà i ragazzi di coach Andrea Berra di fronte a un ostacolo a dir poco complesso da superare. I mantovani sono, infatti, la quarta forza del girone, unici in grado di tenere il passo delle prime tre battistrada, che sembravano destinate a scappare. I ragazzi di coach Radici, come ormai da buona abitudine delle ultime stagioni, si sono fin qui dimostrati squadra solida, senza picchi di qualità estrema, ma con tanta, tantissima continuità in tutti i fondamentali. Il “gabbiano” non perde dallo scorso 13 dicembre per mano di San Giustino, e da quel giorno il suo percorso è stato praticamente immacolato, con tre successivi da tre punti consecutivi, rifilati a Sarroch, Trebaseleghe e Mirandola, tre delle potenziali rivali di Savigliano nella corsa salvezza. In più, il PalaSguaitzer si è dimostrato fin qui un vero e proprio fortino per la FarmaMed, che ha perso in casa una volta sola, proprio contro San Giustino.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dal canto loro, i saviglianesi possono annoverare una sola vittoria stagionale, benché in diverse occasioni si siano dimostrati quantomeno in grado di poter reggere il confronto anche con le migliori compagini del raggruppamento. Ultima in ordine di tempo la sfida contro la capolista Reggio Emilia, persa 3-0 ma lottando a lungo alla pari. Ecco perché tra i biancoblù c’è fiducia, come confermato anche dal team manager Marco Botta: “Sono molto soddisfatto della reazione dei ragazzi, perché non era semplice dopo la notizia con cui abbiamo chiuso un 2025 difficile. Credo che il gruppo abbia somatizzato bene il trauma, e non era una cosa scontata. Credo di poter dire che come società metteremmo la firma per poter giocare sempre al livello espresso contro Reggio Emilia, per cui riteniamo che la strada sia quella giusta. Con Mantova sarà nuovamente difficile, ma siamo certi che il duro lavoro di queste settimane presto porterà dei risultati”.

I precedenti. Quello della “befana” sarà il sesto confronto tra le due compagini. Fin qui, il bilancio pende in favore di Mantova, che conduce la serie 3-2 grazie al successo per 3-0 ottenuto all’andata al PalaSanGiorgio. Da pochi giorni, le due compagini hanno un ex condiviso in panchina: è coach Simone Serafini, che ha lasciato Savigliano nell’ultimo giorno del 2025 e che era arrivato in Piemonte proprio dopo l’avventura mantovana. Tra i “doppi ex” figura anche un giocatore: Emiliano Cortellazzi, che giocò per il Gabbiano nel 2010/11 e che ha vestito la maglia biancoblù per una parentesi nel 2021/22.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2025/26, la partita tra Gabbiano FarmaMed Mantova e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 17.00 di martedì 6 gennaio al PalaSguaitzer di Mantova.