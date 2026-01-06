Bra, il 15 gennaio una serata per scoprire lo scoutismo in età adulta

Il gruppo scout laico CNGEI Torino 4 – Bra organizza per mercoledì 15 gennaio una serata informale dedicata allo scoutismo in età adulta, rivolta a tutte le persone dai 19 anni in su interessate a conoscere o riscoprire questa esperienza educativa e di crescita personale.

L’incontro, accompagnato da un aperitivo offerto, sarà un momento conviviale e aperto a tutti, durante il quale verrà raccontato chi sono gli adulti scout, quali percorsi propone il CNGEI per questa fascia d’età e quali attività è possibile svolgere da adulti all’interno di un gruppo scout: dall’impegno educativo al servizio sul territorio, fino alle esperienze di comunità, natura e cittadinanza attiva.

La serata vuole essere un’occasione sia per chi non ha ancora mai vissuto un'esperienza scout ma è curioso di conoscere una realtà che unisce valori, partecipazione e vita attiva nella comunità locale, sia per chi ha già vissuto lo scoutismo in passato e desidera rientrarvi, in un contesto laico e accogliente.

L’evento si terrà a Bra, presso i locali dell’Arci Bra Uni-Tre in via Audisio 5, a partire dalle 19.30.

La partecipazione è libera e su prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il gruppo scout CNGEI Torino 4 – Bra all’indirizzo email: torino4.bra@torino.cngei.it