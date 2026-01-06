In tanti a Mondovì con il naso all'insù per il Raduno aerostatico dell'Epifania [FOTO E VIDEO]

Nonostante il freddo pungente in tantissimi questa mattina, martedì 6 gennaio, hanno scelto di trascorrere l'Epifania con lo spettacolo delle mongolfiere in volo a Mondovì.

Ultimo giorno di voli per il 36° Raduno Aerostatico Internazionale che quest'anno è stato davvero incorniciato da un clima ottimale per i palloni aerostatici.

L'ultimo decollo è previsto nel primo pomeriggio di oggi, sempre da corso Inghilterra, dove è presente anche presente una rappresentanza dell’Aeronautica Militare, per permettere al pubblico di avvicinarsi al mondo del volo militare attraverso postazioni con visori 3D e l’esposizione della cabina di pilotaggio originale di un Aermacchi MB-339PAN, velivolo in dotazione alla Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.

In volo oltre 30 mongolfiere con equipaggi provenienti da tutta Europa e tra questi le forma speciali, le più amate dai bambini: Kika, l’orsetta arancione che raccoglie fondi per i pazienti oncologici. Pilotata dall’olandese Edcar Vermeulen, la pantera di Andrew Holly, pilota affezionato alla città di Mondovì, dove ha compiuto in passato imprese spettacolari come l’atterraggio in piazza Maggiore.

Dalla Gran Bretagna presente anche “Keef the Teef”, il topo con il centone, ultimo arrivato della famiglia della scuderia volante “Sky Safari”, pilotato da Richard Pugh.

E dalla Francia la mongolfiera dedicata ai “Fratelli Montgolfier” pilotata da Vincent Bruno di Annonay, città dei Montgolfier che nel 1783 fecero prendere il volo al primo pallone aerostatico nella storia del mondo.

Spettacolare poi il "gigante del cielo", anche il dirigibile ad aria calda del pilota britannico Daniel Wade: un gigante dell’aria lungo 45 metri e del peso di mezza tonnellata (leggi qui).

Un'Epifania molto speciale quella del 2026: oggi infatti mentre festeggiano l'anniversario di matrimonio i piloti Paolo Bonanno e Nicole Maifeller che, proprio a bordo di una mongolfiera, avevano detto il loro "sì" (leggi qui), Adele Gesso, prima donna disabile ad ottenere il brevetto per la mongolfiera, ha partecipato al Raduno (leggi qui).

PROGRAMMA

36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì - corso Inghilterra 3-4-5-6 gennaio 2026

Martedì 6 gennaio

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

COME GODERSI IL RADUNO - VADEMECUM

Si ricorda che i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico.

Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

Durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico e che l'accesso al campo di decollo è consentito ESCLUSIVAMENTE agli equipaggi e a fotografi, giornalisti od operatori autorizzati.

VOLI VINCOLATI PER I BAMBINI

I voli per bambini si svolgeranno tutti e tre i giorni (domenica 4 gennaio - lunedì Con il contributo di Partner 5 gennaio - martedì 6 gennaio) dalle 10:00 alle 12:00, a bordo di una mongolfiera dedicata, situata a fianco della zona di decollo delle mongolfiere. Il volo è riservato ai bambini (altezza min. 120 cm, età massima bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, che va effettuata il giorno stesso presso lo stand dedicato situato accanto all’area di decollo a partire dalle ore 9:30.

Per il volo vincolato è richiesta una libera offerta: il ricavato verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì. I voli su mongolfiera vincolata si svolgeranno esclusivamente se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno, fino a esaurimento posti e non oltre l’orario indicato. Troverete il regolamento completo sul sito web www.aeroclubmondovi.it

E le attrazioni i bambini non si fermano qui: a fianco dell’area di decolli troverete i laboratori creativi della “Dipingeria” di Tondo Pesto, per imparare a dipingere meravigliosi lavoretti in legno, e il Truccabimbi di Giorgia.

IL RE MERCANTE A PIAZZA

Dalle ore 10 alle 18 di domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, il quartiere alto di Mondovì Piazza, in particolare Piazza Maggiore, si trasformerà in una grande bottega a cielo aperto. Circa trenta artigiani selezionati, provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalle regioni limitrofe, presenteranno ceramiche, illustrazioni, gioielli, creazioni in vetro, carta e tessuto, complementi d’arredo e oggetti unici, in dialogo con il contesto storico del Borgo medievale.

SERVIZI E COLLEGAMENTI

Zona food & drink nell’area della manifestazione

Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo

Servizi igienici in loco

Possibilità di parcheggio gratuito nei pressi della manifestazione

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

NAVETTE

Il Comune di Mondovì e l’azienda BusCompany mettono a disposizione un servizio di navette gratuito di collegamento fra la città e la zona della manifestazione.

Raccomandiamo fortemente di utilizzarle per raggiungere comodamente l’area dell’evento.

Orari di servizio:

3 gennaio: dalle ore 16:30 alle ore 20

4-5-6 gennaio: dalle ore 07:50 alle ore 18

Percorso ad anello (e posizioni Google Maps)

Piazza Repubblica (centro città) – https://maps.app.goo.gl/yrHdVSw2eBjimQuy6

Piazza Ellero (centro città / area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/FEYQstN6WvPKrSnd6

Piazzale Giardini (area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/vasmqopUpLpjzjob9

Via Langhe (area sosta camper) – https://maps.app.goo.gl/dRhBeLEpPRrfr4MK8

Via Torino (piazzale retro stazione FS) – https://maps.app.goo.gl/3fdHeosL1b9VUKWGA

AREA DELLA MANIFESTAZIONE – Corso Firenze / Corso Milano (200 metri dalla zona di decollo delle mongolfiere) – https://maps.app.goo.gl/osdbSvrp7eVuRKye6

Le navette, non effettuando pause ai capolinea e percorrendo quindi un “anello”, permetteranno di raggiungere sempre tutte le fermate.

Quando decollano le mongolfiere?

Due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio. L'Aeroclub consigliadi arrivare alle 8,30 e alle 14 per assistere al gonfiaggio, che dura 30/40 minuti, dopodiché i palloni decolleranno.