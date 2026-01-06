La Befana è arrivata all'ospedale di Cuneo per portare doni ai bambini ricoverati [FOTO]

Anche nel 2025 la Befana ha scelto di fare una visita speciale ai bambini ricoverati all'ospedale del Santa Croce e Carle.

Questa mattina, in sella alla sua scopa, la Befana Silvio, protagonista dell'iniziativa organizzata dall'ASI della Scuderia Veltro e il SIAP Cuneo (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) è atterrata anel reparto di pediatria con un sacco pieno non di carbone, ma di splendidi doni.

"Grazie a tutti coloro che hanno donato un pensiero per i bimbi ricoverati in questa giornata di festa" - dicono gli organizzatori - "in particolare un grazie di cuore a tutti coloro che hanno lasciato un'offerta in occasione del mini GP Città di Cuneo -manifestazione sotto l'egida di ASI Solidale che si tiene l'ultima settimana di settembre-, in particolare al Gruppo Piumatti Bra servizi, all'ABIO Associazione Bambini in Ospedale prezioso trait-d'union con la realtà ospedaliera ed al negozio di prima infanzia "Mamma Orsa" Via Roma 35 Cuneo, che ha generosamente partecipato all'acquisto del materiale donato".

Tra il materiale donato ci sono due seggiolini per auto e due carrelli da sala operatoria.

