Un Capodanno da incorniciare a Roburent con fiaccole e musica tra San Giacomo e Cardini

È stato un Capodanno da incorniciare quello trascorso nel Comune di Roburent che ha registrato un ottimo numero di presenze a San Giacomo e ai Cardini grazie alle proposte organizzate per la notte di San Silvestro.

Allo scoccare della mezzanotte, l’arrivo del 2026 è stato salutato con una grande festa al Bar Stefano, dove musica, convivialità e buonumore hanno creato un’atmosfera accogliente e partecipata. La presenza è stata numerosa, ma senza alcuna criticità: nessun problema di ordine pubblico, solo il desiderio condiviso di vivere insieme la magia del passaggio al nuovo anno in un clima sereno e gioioso.

"Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per il supporto e all’associazione Essere Sangiacomo ETS e Monte Alpet per la collaborazione costante - dicono dal Bar Stefano -. Se la serata è andata così bene è merito di un grande lavoro di squadra".

La serata del 31 dicembre aveva preso il via già alle 18, con la tradizionale e suggestiva fiaccolata dal Monte Alpet, durante la quale gli sci illuminati hanno disegnato sul pendio una lunga scia luminosa. A seguire, in via Sapel, è partita la camminata fino al Giardina, culminata nel simbolico rito del “bruciare l’anno vecchio”, un momento intenso che ha coinvolto persone di tutte le età. A rendere l’attesa più calda e conviviale ci ha pensato il vin brulé offerto dalla Scuola Sci Action.

"Se da un lato, la neve ha reso il paesaggio fiabesco e particolarmente attrattivo - commenta il sindaco, Emiliano Negro -, va evidenziato che dall’altro, gli attori principali, ovvero i gestori degli impianti di risalita, l’Associazione Essere San Giacomo, le Sciovie Cardini, i gestori dei locali ed esercizi commerciali, Scuola Sci Action e bar Stefano, si sono fatti trovare pronti nell’ingranaggio che ha restituito, non solo il Capodanno perfetto ma tutto il periodo festivo con numeri di affluenza decisamente oltre ogni aspettativa. Considerato poi il freddo pungente di queste giornate, è auspicabile una tenuta del manto nevoso nelle migliori condizioni per lo sci nelle settimane a seguire".