Centallo, fiamme e fumo nel ripostiglio di un'abitazione: intervengono i Vigili del Fuoco

Fiamme e fumo hanno invaso il ripostiglio di un'abitazione a San Biagio di Centallo.

L'allarme è scattato nella serata di oggi, martedì 6 gennaio, verso le 19. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e la squadra dei volontari del distaccamento di Busca che hanno domato le fiamme, divampate da una caldaia e messo in sicurezza il locale.

In corso le ultime operazioni con i sistemi di ventilazione per consentire l'evacuazione dei fumi dal locale.

Non si segnalano persone ferite.