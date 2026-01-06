 / Cronaca

Centallo, fiamme e fumo nel ripostiglio di un'abitazione: intervengono i Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato verso le 19. Sul posto le squadre di Cuneo e Busca che hanno domato le fiamme divampate da una caldaia

Immagine di repertorio

Fiamme e fumo hanno invaso il ripostiglio di un'abitazione a San Biagio di Centallo. 

L'allarme è scattato nella serata di oggi, martedì 6 gennaio, verso le 19. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e la squadra dei volontari del distaccamento di Busca che hanno domato le fiamme, divampate da una caldaia e messo in sicurezza il locale. 

In corso le ultime operazioni con i sistemi di ventilazione per consentire l'evacuazione dei fumi dal locale. 

Non si segnalano persone ferite.

