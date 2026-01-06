CALCIO / Eccellenza, il Cuneo domina e si impone 2-1 sul Volpiano nella semifinale d’andata di Coppa Italia

È finita 2-1 tra AC Cuneo 1905 e Volpiano Pianese, sfida valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza.

A decidere la partita dello stadio “Fratelli Paschiero” le reti biancorosse di Nacci (23’) e Caristo (81’), il momentaneo pareggio ospite lo aveva trovato Pinelli (76’).

Il Cuneo ha raggiunto il penultimo atto grazie al successo ai quarti contro il Fossano (1-0 al ritorno dopo che all’andata finì 1-1 al “Pochissimo”); agli ottavi i biancorossi hanno avuto la meglio sul Centallo (doppio 1-0), mentre ai sedicesimi hanno prevalso sulla Pro Dronero (prima 2-1 e poi 1-0). Il Volpiano, invece, ha superato in ordine Borgaro Nobis, Fulgor Chiavazzese e Calcio Settimo.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 14:36 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia bianca con pantaloncini rossi mentre gli ospiti con la divisa blu.

Semifinale di Coppa Italia anticipata da un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Davanti a un folto pubblico, inizio di match equilibrato in cui ci provano da una parte Orlando e dall’altra Rosso, senza però impensierire i due portieri. All’11’ occasione di testa per Regolanti sul buon cross di Rizzo, azione poi fermata dal fuorigioco. L’incontro prosegue su buoni ritmi ma senza sussulti fino al 23’ quando il Cuneo passa in vantaggio: sulla trequarti Caristo si disimpegna bene in mezzo a due avversari e passa la palla a Federico Nacci che dal vertice dell’area di rigore lascia partire un gran mancino a giro che finisce sotto l’incrocio, è 1-0. Quattro minuti più tardi i padroni di casa hanno l’opportunità di raddoppiare con Regolanti, al termine di una ripartenza targata Orlando-Angeli, ma la conclusione è debole. Il Volpiano prova a reagire con il colpo di testa di Piotto (33’). Al 35’ doppia clamorosa occasione per il Cuneo: prima Nacci si inserisce bene in area ma la sua conclusione viene fermata prontamente da Proietti e poi la ribattuta di Angeli finisce di poco fuori. Allo scoccare del 40’ gli ospiti sviluppano una buona trama offensiva ma Rosso svirgola la conclusione da posizione invitante; numero 9 torinese che ci riprova due minuti dopo sugli sviluppi di un corner. Sul finire dell’unico minuto di recupero assegnato dal direttore di gara ci prova Giraudo; termina dunque un primo tempo in cui i biancorossi hanno creato tanto e bene, concretizzando però una sola volta.

Secondo tempo che inizia sulla falsariga del primo: Caristo trova al limite Regolanti che lascia partire di prima un gran mancino che però si infrange sulla traversa (47’). Dal 50’ il Cuneo lascia il gioco in mano agli ospiti, limitandosi a ripartire in contropiede. Al 70’ i torinesi recriminano un rigore ma l’arbitro nega con fermezza. Al 73’ Shtjefni ci prova con la punizione dal limite ma Cavalieri si fa trovare preparato. Incredibile quello che succede due minuti più tardi: Derrick Gyimah si trova solo in area, calcia e spiazza Proietti ma il pallone colpisce Giraudo che si trovava nei pressi della linea di porta, negando involontariamente il raddoppio al compagno di squadra. Passa un minuto e arriva la beffa con il pareggio del Volpiano: il neoentrato Pinelli si appoggia vistosamente su Bernardi, stacca in alto e di testa porta il risultato sull’1-1 (76’). I ragazzi di mister Bianco non ci stanno e a provarci è Angeli (80’). È solo questione di secondi: sulla rimessa dal fondo il Volpiano va in confusione e, complice un cattivo disimpegno difensivo, Caristo agguanta il pallone in area e supera il portiere avversario regalando il nuovo vantaggio biancorosso (81’). Il Volpiano sembra patire il colpo e non si rende più pericoloso. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero nei quale non succede più nulla e dunque finisce meritatamente 2-1.

L’altra semifinale è terminata 0-0 tra Alessandria e Borgosesia.

Il ritorno si giocherà mercoledì 14 a Volpiano (20:30). Nel frattempo il Cuneo è atteso domenica dalla difficile sfida di campionato con la capolista Alessandria: fischio d’inizio alle 14:30 al “Paschiero”.

TABELLINO

CUNEO – VOLPIANO PIANESE 2-1

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi, Scotto, Giraudo, Rizzo, Orlando (86’ Bianco), Rastrelli (67’ Galfrè), Angeli, Nacci (64’ Magnaldi), Caristo (83’ Ghibaudo), Regolanti (64’ Gyimah). A disposizione: Aime, Benso, Silvestro, Tall. Allenatore: Danilo Bianco

Volpiano Pianese (4-2-3-1): Proietti, Vada, Biondo, Casadei, Caldarola, Fontana, Piotto (81’ Fontana), Della Valle, Rosso (67’ Pinelli), Zunino, Shtjefni (86’ Baumgartner). A disposizione: Murgia, Cotroneo, Gamba, Milan, Dimasi, Giardino. Allenatore: Edoardo Zaccarelli

Gol: Nacci 23’ (C), Pinelli 76’ (V), Caristo 81’ (C)

Ammoniti: Bernardi (C), Rastrelli (C), Scotto (C), Biondo (V), Zunino (V), Della Valle (V), Gyimah (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 0 – Volpiano 3

Arbitro: Youness Ghanim di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giraudo di Nichelino e Lorenzo Centamore di Torino