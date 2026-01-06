 / 

Cina, dal 2018 transitati 100 milioni di veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

ZHUHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, nel sud della Cina, sono stati registrati oltre 100 milioni di transiti di passeggeri in entrata e in uscita, da quando è stato aperto al traffico, nell'ottobre 2018. Il ponte, lungo 55 chilometri, collega Hong Kong con la regione amministrativa speciale di Macao e la città di Zhuhai, tutte situate nel sud della Cina. Trattandosi dell'attraversamento marittimo più lungo al mondo costituito da ponte e tunnel, l'infrastruttura ha drasticamente ridotto i tempi di percorrenza tra Hong Kong e Zhuhai e tra Hong Kong e Macao, da tre ore a circa 45 minuti.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

