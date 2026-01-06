Maltempo Roma, esonda Aniene all'altezza di Ponte Mammolo: evacuata una famiglia

(Adnkronos) - "L'Aniene è esondato questa mattina presto e l'acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell'alveo del fiume. Al momento la zona più colpita è quella di Ponte Mammolo, non a diretto contatto con le abitazioni, alcune persone che si trovavano sul posto sono state allontanante a scopo precauzionale". Così all'Adnkronos Giuseppe Napolitano, capo del dipartimento di protezione civile di Roma.

"Con le piogge incipienti, speriamo terminino presto, potremmo avere problemi con il fosso di Pratolungo che passa sotto la Tiburtina - aggiunge Napolitano - potrebbe crearsi una risacca d'acqua che potrebbe invadere la Tiburtina, ancora non è così, stiamo monitorando".

"La quantità di pioggia caduta in questi due giorni ha esaurito e superato abbondantemente la quantità di pioggia di tutto il mese di gennaio. La rete per ora regge, non abbiamo crisi importanti. I municipi più colpiti sono il IV, V e VI", ha detto ancora Napolitano. "Da domenica pomeriggio ad oggi posso dire che tutta la struttura capitolina e vigili del fuoco stiano reggendo molto bene all'impatto di questo momentaneo passaggio di maltempo che, - conclude Napolitano - stando alle previsioni meteo, dovrebbe esaurirsi in serata".