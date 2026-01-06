Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto

(Adnkronos) -

La Juventus cala il tris in casa del Sassuolo, vince 3-0 e riaggancia la Roma al quarto posto con 36 punti. I neroverdi di Grosso restano invece a 23 punti e nella prossima giornata dovranno affrontare proprio i giallorossi all'Olimpico, mentre la squadra di Spalletti se la vedrà con la Cremonese allo Stadium. La squadra bianconera domina la sfida di Reggio Emilia e ritrova anche uno dei suoi attaccanti, il canadese David, autore dell'assist per il gol di Miretti e della rete del 3-0 dopo che nel primo tempo l'autogol di Muharemovic aveva aperto la strada a Yildiz e compagni.

Spalletti per la sfida deve rinunciare a Conceiçao e Kelly per infortunio, oltre ai soliti Rugani, Vlahovic, Gatti e Milik, con Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre con Bremer e Kalulu. Il tecnico toscano in mezzo e schiera la collaudata coppia Locatelli-Thuram, mentre David è unica punta con il supporto di Yildiz e di Miretti. Due cambi per Grosso rispetto al pareggio con il Parma: Koné prende il posto di Lipani nel trio di centrocampo con Matic e Thorstvedt, Iannoni esterno alto al posto di Fadera.

La Juve gioca un primo tempo autoritario anche se per bloccare il risultato ha bisogno di un'autorete di Muharemovic, sfortunato nel deviare verso la propria porta un cross di Kalulu al 16'. I bianconeri creano almeno altre due occasioni da gol con Yildiz trovando sempre un ottimo Muric a dire di no. Il Sassuolo non riesce praticamente mai a rompere l'assedio bianconero tranne con un destro di Iannoni.

Ad inizio ripresa la squadra bianconera riprende a macinare gioco e al 52' Cambiaso tocca per Thuram in area di rigore, con il francese che ci prova calciando sul primo palo ma c'è ancora una volta Muric pronto a negare il gol agli avversari. Ancora Juve in pressing al 59' con il recupero alto di Koopmeiners, palla a David che crossa sul dischetto per Miretti che non riesce a trovare la porta in spaccata.

Il gol del raddoppio è nell'aria e arriva al 62': David difende palla e serve nello spazio Miretti che arriva davanti a Muric e lo batte in diagonale per lo 0-2. Sassuolo in confusione e tris Juve al 63' quando David sfrutta un errore di Idzes, si invola in area, salta Muric e deposita la palla in porta con il piatto sinistro per lo 0-3. La squadra di Grosso non riesce a reagire e rischia ancora al 66' con David che ci prova subito con il destro da dentro l'area ma non inquadra la porta.

La squadra bianconera controlla la gara e rischia solo nel finale. All'84' Pierini calcia direttamente in porta su punizione con il destro e Di Gregorio è costretto agli straordinari. Subito dopo c'è il tentativo di Lipani dalla distanza ma il portiere bianconero è attento. I neroverdi ci provano ancora con Pinamonti ma ormai è troppo tardi.