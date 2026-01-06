TIRO CON L'ARCO / Ottimi risultati degli arcieri Langhe e Roero al “Trofeo Indoor della Befana”

Anche quest'anno, la Palestra Comunale di Priocca, ha ospitato gli Arcieri Langhe e Roero per il consueto'' Trofeo Indoor della Befana'', gara che ha visto arcieri di squadre provenienti da diverse località del Piemonte e, motivo di orgoglio, anche di atleti di rilievo Internazionale.

I due giorni di gara hanno visto il debutto di tre arcieri di casa. Due giovanissimi, Cantamessa Claudio primo nella sua categoria, Ferrero Fabio che ha conquistato il quarto posto e Napolitano Matteo, tredicesimo di categoria.

Altri atleti di casa hanno gareggiato con ottimi piazzamenti: Valsania Christian 1° oljm, Marengo Gianmaria 8° olmm, Gozzellino Silvia Rita 4° olmf, Dutto Paolo 7° comm, Messina Christian 2° cojm, Palmieri Giovanni 1° e Sappa Simone 7° ansm, i quali insieme a Napolitano Matteo si sono classificati terzi come squadra.

Dutto Agostino si è classificato 14° ansm e per finire in bellezza, strepitoso risultato delle ragazze del compound junior femminile, Messina Elisabetta, Manfredi Lucia e Dutto Emma Astrid, rispettivamente 1°, 2°, e 3°, e ovviamente 1a squadra classificata.

Alle premiazioni è intervenuta la sindaca di Priocca Enrica Ponte, che ha elogiato il sodalizio arcieristico Roerino, gli organizzatori e tutti gli arcieri intervenuti per la buona riuscita della manifestazione.