Al teatro di Alba va in scena “Lo Schiaccianoci” tra Art Déco e magia fiabesca

Il Balletto di Milano ha inaugurato la stagione delle festività con una nuova, raffinata produzione de “Lo Schiaccianoci”, titolo tra i più amati dal pubblico internazionale. Sarà in scena ad Alba al Teatro Sociale Giorgio Busca, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20.30 e domenica 11 alle ore 16.

Eleganza, qualità artistica e grande cura estetica confermano ancora una volta lo stile della Compagnia. Le scenografie di Marco Pesta amplificano la magia della produzione: dal salone d’ispirazione Art Déco, lo spettatore viene guidato in un bosco incantato, dove luci e atmosfere rarefatte trasformano la scena in un vero sogno. Il viaggio culmina in un salone fiabesco dedicato al divertissement, in un’esplosione di eleganza e fantasia.

In scena tutti i primi ballerini e solisti del Balletto di Milano a partire da Alessandro Orlando, tra i danzatori più affermati e rappresentativi della Compagnia, che vestirà i panni di Drosselmeir, figura cardine del balletto. Si alternerà con Francis Morgan, giovane talento inglese neo diplomato alla prestigiosa Elmhurst Ballet School.

Sensibile, raffinata e tra le danzatrici di punta del Balletto di Milano Annarita Maestri, torna come Clara e si alternerà con Sinthya Pezzoli, già apprezzata come Cenerentola e Micaela in Carmen.

Scelte nel ruolo della Fata Confetto, saranno in scena Sofia Gironi e Giusy Villarà, entrambe ballerine dalla tecnica solida e dalla forte presenza scenica. Per il ruolo del Principe il Balletto di Milano accoglie per la prima volta in Italia il ventenne armeno Pavel Petrosyan che si alternerà con Gianmarco Damiani.

“Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano si presenta come un appuntamento imperdibile delle festività natalizie, capace di incantare il pubblico di ogni età grazie a una visione elegante e profondamente poetica del grande classico di Čajkovskij.

LO SCHIACCIANOCI

Balletto fantastico in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij liberamente ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann.

Ideazione: Carlo Pesta

Coreografia: Federico Veratti/Agnese Omodei Salè

Scenografia: Marco Pesta

Costumi di Agnese Omodei Salè / Mario Ferrari / Fabrizio Marinello

LA COMPAGNIA

Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è considerato una delle compagnie artistiche più importanti. È sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e collabora con i teatri più prestigiosi.

La Compagnia è stata ufficialmente invitata a partecipare al 7° China International Ballet Season, importante vetrina del balletto internazionale che si è svolta a Pechino presso il Tianqiao Theatre. Ancora una volta, questo invito ha confermato la rilevanza e la vocazione internazionale del Balletto di Milano, chiamato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici nel mondo accanto a importanti compagnie provenienti da ogni continente.

Otto solisti e primi ballerini della Compagnia hanno preso parte all’evento che si è tenuto lunedì 8 dicembre, presentando l’esclusivo gala Ballet Legend Gala – From Classics to Movies. In programma un omaggio al grande repertorio classico, con brani da Il Lago dei Cigni, Il Corsaro, Lo Schiaccianoci, Le Fiamme di Parigi, Don Chisciotte e altri titoli, insieme a estratti dall’ultima esclusiva creazione La Dolce Vita, da Nino Rota a Hans Zimmer. Tra questi Amarcord, Frida, Nuovo Cinema Paradiso, Il Codice da Vinci, firmati da Agnese Omodei Salè.

Tra gli impegni successivi nel 2026 c’è la Francia, la Germania, il debutto in Grecia. In ottobre, il ritorno in Cina per un tour di tre settimane con Carmen, Romeo e Giulietta e una nuova produzione.

Biglietti in teatro e online circuito https://www.ticketone.it