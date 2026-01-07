Befana del vigile a Cuneo: festa per oltre 200 bambini [FOTO]

Grande successo oltre 200 bambini con le loro famiglie hanno partecipato alla “Befana del vigile “ organizzata dalla Polizia locale di Cuneo.

A conclusione dell’iniziativa gli agenti, in compagnia del mago Arturo si sono recati presso il reparto di Pediatria e presso il pronto soccorso dell’ospedale "Santa Croce" per portare un po’ di allegria ai bambini e pazienti ricoverati.

Il Comando della Polizia Locale di Cuneo ringrazia quanti hanno sostegno l’iniziativa e rinnova l’appuntamento al prossimo anno.