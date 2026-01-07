Bra: domenica 11 gennaio il Lions Club Bra Host inaugura il percorso botanico ai Giardini della Rocca

Una giornata di festa all’aria aperta tra piante, natura e cultura. Il Lions Club Bra Host invita tutti domenica 11 gennaio, alle 10.30, presso i Giardini della Rocca di Bra per l’inaugurazione del percorso botanico, realizzato dai Lions in collaborazione con il Museo Civico di Scienze Naturali “Craveri”, perché l’attenzione alla propria città si dimostra anche con iniziative creative e sostenibili, per la cura particolare dei luoghi più caratteristici del territorio.

L’evento, in precedenza previsto per domenica 21 dicembre 2025, ma annullato a causa del maltempo, gode del patrocinio della città di Bra e, nella nuova collocazione di data, coinvolgerà l’amministrazione comunale, il Lions Club Bra Host, il Museo Craveri e la comunità Laudato si’, con interventi a tema da parte dei vari rappresentanti.

A completare l’esperienza la premiazione dell’iniziativa “I Presepi ai Giardini” e un momento di profonda connessione con la terra, attraverso l’ulivo piantato dalla comunità Laudato si’ Bra 2 OdV, in ricordo di papa Francesco, un grande uomo di pace e di speranza.