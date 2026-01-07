Centro Fondo di Festiona, annullata a sorpresa l’apertura: "Piste gravemente danneggiate" [FOTO]

Annullata l'apertura delle piste del Centro Fondo di Festiona. Un post sui canali social annuncia a sorpresa quanto accaduto alla vigilia dell'evento.



Inaspettatamente le piste danneggiate non sono nelle condizioni di poter essere sistemate e quindi a disposizione del pubblico, compromettendo con buona probabilità l'intera stagione.



L'amarezza nelle parole scritte: “Un post che non avremmo mai voluto scrivere.

Siamo sconcertati e profondamente amareggiati. Nella notte del 7 gennaio, a poche ore dalla tanto attesa apertura delle piste - dopo quasi tre anni di chiusura dovuti alla mancanza di neve - un individuo, utilizzando un mezzo, ha deliberatamente danneggiato la pista in più punti, rimuovendo la neve e posizionando alberi per impedirne l'accesso.

Si tratta di un atto gravissimo. Un gesto che non colpisce solo l'aspetto economico, ma soprattutto vanifica mesi di sacrifici, impegno e passione messi in campo da volontari che si sono letteralmente fatti in quattro per rendere possibile questa riapertura.



È un evento che ci lascia senza forze e senza parole.



In questi mesi abbiamo aperto tavoli di confronto tra le parti ma oggi, con amara schiettezza, dobbiamo dire di esserci sentiti lasciati soli.

Non possiamo più sopportare tutto questo.



Ad ora non abbiamo più la forza né la volontà di aprire la stagione.



Vedremo in futuro se ci saranno le condizioni per poter riaprire.



Vogliamo fare un ringraziamento sincero: a tutti voi - appassionati di Festiona, simpatizzanti o semplici conoscenti - che ci avete sempre sostenuto, incoraggiato e creduto in noi.

GRAZIE DI CUORE. GRAZIE DI TUTTO”.