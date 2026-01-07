 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 gennaio 2026, 09:54

Il pilota Giorgio Bogliaccino conquista la 36ª edizione del Raduno Aerostatico dell'Epifania a Mondovì

A chiudere il podio Andrew Holly e Gianfranco Curti. Il trofeo "Jean Francois Torelli" è stato assegnato dal team Rosellino a Paolo Bonanno

Giorgio Bogliaccino

Giorgio Bogliaccino

È stato il presidente dell'Aeroclub Mondovì, Giorgio Bogliaccino, a conquistare il primo gradino del podio del 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, conclusosi ieri pomeriggio con una presenza di pubblico davvero straordinaria. 

Sul podio al secondo posto Andrew Holly, che quest'anno ha riportato a Mondovì la forma speciale della "Pantera", seguito da Gianfranco Curti, già presidente dell'Aeroclub.

Il trofeo "Jean Francois Torelli" è stato assegnato dal team Rosellino a Paolo Bonanno, che proprio in questi giorni ha festeggiato i vent'anni di matrimonio "in volo" con la moglie e pilota Nicole Maillefer

 Il trofeo Reynolds, in memoria di Roddy Baker è stato invece assegnato al team Ghio-Curti per lo spirito di collaborazione durante la manifestazione

L'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì ha voluto  poidedicare un riconoscimento speciale a quattro piloti che hanno contribuito negli anni a fare crescere il Raduno: Giovanni Aimo, Paolo Bonanno, Paolo Oggioni e Gianfranco Curti, omaggiandoli con i trofei in ceramica realizzati dagli studenti della classe 2M del corso a indirizzo Artistico del Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì.

Il Direttivo Aeroclub di Mondovì rivolge un grande ringraziamento alla direttrice di manifestazione Donatella Ricci e al direttore di gara, Maximilliano Calleri per il lavoro instancabile,  al Comune di Mondovì che supporta l’evento, a Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” per il contributo e a Intesa Sanpaolo partner della manifestazione

AP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium