 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 gennaio 2026, 12:23

Savigliano: Oasi Giovani ospite di Cinemà con la proiezione di “Zootropolis 2”

Pomeriggio al cinema per il centro educativo post-scolastico

Savigliano: Oasi Giovani ospite di Cinemà con la proiezione di “Zootropolis 2”

«Allegria e divertimento tra film e popcorn, in un'iniziativa che è ormai una bella consuetudine». Nel corso delle vacanze natalizie, i ragazzi e le ragazze del Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani di Savigliano hanno vissuto un pomeriggio speciale al cinema, presso la multisala Cinemà di via Torino.

Ospiti di Giuseppe Sorba, hanno potuto godere della visione della pellicola d'animazione “Zootropolis 2”.

Circa cento i giovani in sala, di medie ed elementari, che hanno apprezzato la recente uscita targata Disney. 

«Ancora una volta – evidenziano le educatrici di corso Roma – vogliamo ringraziare Sorba per la disponibilità nell'averci offerto l'ingresso. Sui volti dei nostri ragazzi c'erano sorrisi, emozioni e tanta felicità: un momento speciale sempre molto apprezzato».

Non solo cinema. Il Centro educativo, prima delle vacanze, aveva festeggiato l'arrivo del Natale con una grande festa a palazzo Longis. Tra Babbo Natale, regali, balli, divertimento e la merenda del Gruppo Alpini Savigliano. «Anche alle Penne nere va il nostro grazie».


 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium