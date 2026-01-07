Stabilità demografica a Salmour: invariato il numero dei cittadini rispetto all'anno precedente

Dopo i 12 mesi del 2025 rimane invariata la popolazione di Salmour, malgrado gli immancabili flussi avvenuti nell’arco temporale dell’anno appena trascorso: 716 abitanti (391 maschi e 325 femmine).

Un dato singolare quello registrato nel piccolo paese del territorio del Fossanese.

L’anno scorso segnaliamo solo una nascita, 8 le morti (5 maschi e 6 femmine), 31 gli iscritti per immigrazione da altri comuni o dall’estero (19 maschi e 12 femmine) e 24 i

cancellati per emigrazione (14 maschi e 10 femmine).

301 sono le famiglie residenti (segnando un +3 rispetto al 2024), 1 convivenza anagrafica (per motivi di studio, lavoro, cura o assistenza) e 3 convivenze di fatto (con coppie legate sentimentalmente che coabitano).

3 i matrimoni.

Non si registrano centenari, ma 10 ultranovantenni (1 maschio e 9 femmine), con la più anziana che è del 1928, quindi quest’anno prossima ai 97 anni.

106 gli stranieri (66 maschi e 40 femmine), maggiormente rappresentati dal Senegal (24 unità), Romania (19) ed Egitto (6).