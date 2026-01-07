Tunnel del Colle di Tenda riaperto dopo la rimozione di un veicolo in avaria

Aggiornamento delle 18.24. Anas fa sapere che la viabilità è stata ripristinata.

***

A causa di un’automobile in avaria, è al momento chiuso il km 110,462 della Strada Statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja”, in corrispondenza del Tunnel Colle di Tenda e in entrambe le direzioni.

Il tunnel verrà riaperto al transito a breve: non appena saranno concluse le operazioni di rimozione del veicolo da parte del soccorso stradale.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.