Attualità | 07 gennaio 2026, 18:02

Tunnel del Colle di Tenda riaperto dopo la rimozione di un veicolo in avaria

Concluse le operazioni di rimozione dell'automobile ferma da parte del soccorso stradale

Tunnel del Colle di Tenda riaperto dopo la rimozione di un veicolo in avaria

Aggiornamento delle 18.24. Anas fa sapere che la viabilità è stata ripristinata. 

***

A causa di un’automobile in avaria, è al momento chiuso il km 110,462 della Strada Statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja”, in corrispondenza del Tunnel Colle di Tenda e in entrambe le direzioni.

Il tunnel verrà riaperto al transito a breve: non appena saranno concluse le operazioni di rimozione del veicolo da parte del soccorso stradale.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

