Morozzo, violento scontro tra auto sulla Provinciale 43

Un violento scontro tra due autoveicoli si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a Morozzo, lungo Strada Provinciale 43 che collega il paese a Sant’Albano Stura.
Qui, per ragioni in corso di accertamento, due vetture sono andate a collidere.
Immediati i soccorsi, con l’intervento di due ambulanze del servizio di emergenza di Azienda Zero, dei Vigili del Fuoco, chiamati alla messa in sicurezza dei veicoli, e dei Carabinieri.
Non sono al momento note la presenza e le condizioni dei feriti.
***
Articolo in aggiornamento.