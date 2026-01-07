 / Cronaca

Cronaca | 07 gennaio 2026, 13:34

Morozzo, violento scontro tra auto sulla Provinciale 43

Sul posto ambulanze del 118 e Vigili del fuoco

Un violento scontro tra due autoveicoli si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, a Morozzo, lungo Strada Provinciale 43 che collega il paese a Sant’Albano Stura.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, due vetture sono andate a collidere.

Immediati i soccorsi, con l’intervento di due ambulanze del servizio di emergenza di Azienda Zero, dei Vigili del Fuoco, chiamati alla messa in sicurezza dei veicoli, e dei Carabinieri.

Non sono al momento note la presenza e le condizioni dei feriti.

Articolo in aggiornamento.

