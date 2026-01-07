Cuneo sfida l’Italia del pane su Real Time: tre pastini della Granda protagonisti a “Il Forno delle Meraviglie”

Il pane come racconto, memoria e identità territoriale: è il filo conduttore de “Il Forno delle Meraviglie”, programma di Real Time (canale 31) condotto da Fulvio Marino, panificatore, mugnaio e ormai volto amatissimo della TV italiana.

Co-titolare dello storico Mulino Marino di Cossano Belbo, simbolo dell’eccellenza molitoria piemontese, Marino è ormai presenza fissa a “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici su Rai Uno.

Ogni venerdì alle 21.30 il programma attraversa l’Italia alla ricerca dei migliori forni artigianali, confrontando storie familiari, tecniche di lavorazione, materie prime e visioni della panificazione, con tre panettieri che si sfidano in quattro categorie, salato, dolce, “meraviglia” di casa ed esperienza complessiva, più il bonus di un ospite vip.​

Protagonista della puntata di venerdì 9 gennaio alle 21.30 sarà la provincia di Cuneo, con tre panetterie che incarnano tradizione, innovazione e ricerca sul pane, a testimonianza della ricchezza gastronomica della Granda e del legame tra territorio e artigianato.

A Barge il Panificio Ribotta di Piazza della Madonna 4, istituzione dal 1954 arrivata alla terza generazione, porta lievitazioni lente e ricette storiche premiate con i Tre Pani del Gambero Rosso, dopo i 70 anni festeggiati e l’apertura di una nuova sede a Cavour.

Da Morozzo arriva il Panificio Pasticceria Comino di Via Marconi 19, fondato nel 1950, specializzato in lievito madre, pani integrali, focacce e pasticceria artigianale con materie prime locali, in un locale rinnovato che coniuga continuità e attenzione al presente.

Chiude il terzetto L’Albero del Pane di Cuneo, con sedi in Corso Nizza 27 e Via Savona 81: nato nel 2010 da Nicolas Verdickt, allievo di Éric Kayser, unisce lievito madre, forno a legna e farine biologiche come GranoPiemonte a un approccio sano-ecologico e progetti educativi con le scuole sulla castagna e i prodotti locali.

Per le tre realtà cuneesi la sfida su Real Time è una vetrina nazionale che celebra notti in laboratorio, sperimentazioni e custodia delle ricette di una volta.





