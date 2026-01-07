Boves: giovedì 15 gennaio la Scuola di Pace incontra il giornalista e professore di economia Leonardo Becchetti

Dopo il successo della fiaccolata del 1° gennaio, giovedì 15 gennaio la Scuola di Pace di Boves torna protagonista dell’inverno bovesano con l’incontro “Intelligenza relazionale come risposta ai conflitti e alle crisi” con l’economista Leonardo Becchetti.

L’appuntamento si terrà alle ore 21 presso l’auditorium Borelli.

Leonardo Becchetti, giornalista e professore di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista di Avvenire e Il Sole 24 Ore, già presidente del comitato etico di Banca Etica, ha supportato i Ministeri per la transizione ecologica, la bioeconomia e la fiscalità sostenibile.

Becchetti è, inoltre, co-fondatore di Next (Nuova Exonomia X Tutti), e sostiene che per costruire un mondo più attento ai diritti degli esseri umani e del pianeta sia necessario partire dalle Buone Pratiche e dalla società civile. E, soprattutto dal "voto col portafoglio" ovvero dalle nostre scelte di consumo quotidiano consapevoli e responsabili.



