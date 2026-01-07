"Cultura, natura, passione": tutto pronto a Canale per il 16° raduno nazionale dei Trifulau e dei "Tabui"

Tutto pronto a Canale per la sedicesima edizione del raduno nazionale dei Trifulau e dei “Tabui”, appuntamento promosso dall’Enoteca Regionale del Roero, evento unico nel suo genere che celebra i veri protagonisti della ricerca del prezioso tartufo: i cani da tartufo e i loro instancabili cavatori, i trifulau.

Un appuntamento annuale che rappresenta un’occasione preziosa per raccontare e valorizzare una tradizione profondamente radicata nel territorio del Roero, capace di unire cultura, natura, sapere tramandato e passione, e che ogni anno richiama partecipanti da diverse regioni italiane.

La giornata del Raduno Nazionale vedrà la presenza di oltre 150 trifulau con i loro tabui, insieme alle principali organizzazioni di categoria legate al mondo della trifola.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti, la ricerca simulata del tartufo, la sfilata dei trifulau e dei cani nel centro storico di Canale (con partenza intorno alle 10.30), il saluto delle autorità, la benedizione dei cani con le premiazioni e, a seguire, il tradizionale pranzo quest’anno a Piobesi d’Alba presso il Salone Poligunzionale.

La giornata sarà preceduta sabato 10 gennaio dallo spettacolo musicale “Un Brindisi in Voce e Suono per il Roero”, a cura di Claudio Calorio, ospitato presso la cantina Cascina Chicco.

«Questo Raduno – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – rappresenta un momento di grande valore per il nostro territorio e per una comunità che custodisce una tradizione autentica. La presenza delle organizzazioni di categoria e di oltre 150 trifulau con i loro cani conferma l’importanza nazionale dell’evento. Arriviamo a questo appuntamento al termine di una stagione del tartufo complessivamente positiva, che si concluderà il 31 gennaio, e il Raduno diventa così anche un momento di bilancio, di confronto e di festa. È un evento molto atteso, capace di coinvolgere operatori, appassionati e pubblico, nel segno del rispetto per l’ambiente e per il lavoro dei trifulau».

Il Raduno Nazionale dei Trifulau e dei “Tabui” si conferma così non solo come manifestazione di richiamo, ma come patrimonio culturale vivo, simbolo del legame profondo tra uomo, cane e territorio.



Il programma di domenica 11 gennaio - Giornata del Raduno

Piazza Italia a Canale:

Ore 9: Ritrovo dei trifulau con iscrizione e colazione.

Ore 9.30: Dimostrazione di ricerca simulata dei tartufi, con i cani impegnati in un'affascinante esibizione delle loro abilità.

Ore 10.30: Sfilata nel centro storico, un momento suggestivo che vedrà trifulau e cani percorrere le vie della città.

Ore 11: Saluto delle Autorità, Benedizione dei cani e Premiazioni.

Tra gli ospiti d’onore dell’evento alcuni atleti del Cuneo Volley (Superlega Maschile) e altri a sorpresa.



La giornata si concluderà con un pranzo speciale presso il Salone Polifunzionale di Piobesi d’Alba, dove il catering Cantamessa proporrà un menu in onore dell'occasione con in abbinamento i vini Roero. Il pranzo, che include piatti di tradizione come l’insalata di cappone, il risotto con il riso di Sanfrè al Roero e i plin di carne, sarà disponibile su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

Per il pranzo di domenica: € 35 a persona. Prenotazioni entro il 9 gennaio al numero 339 7711316 o via email a amministrazione@enotecadelroero.it.

Vi aspettiamo per celebrare insieme i cani, i cavatori di tartufi e la ricchezza del nostro territorio!