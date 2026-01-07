“Se una sera d’Inverno” a Magliano Alfieri ospita Franco Faggiani

Nell’ambito della 6a edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 11 gennaio, alle ore 17, nei locali di piazza Bergamasco 1, si terrà l’incontro con Franco Faggiani.

Lo scrittore e giornalista milanese presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Basta un filo di vento”, ambientato tra le colline dell’Oltrepò Pavese, vicenda che racconta l’attaccamento di una comunità capace di creare legami solidi e duraturi, e che all’occorrenza salva e protegge.

Franco Faggiani ha lavorato come reporter nelle aree più calde del mondo e scritto manuali sportivi, guide, biografie e romanzi. Da sempre alterna alla scrittura lunghe e solitarie esplorazioni in montagna.

Ha vinto numerosi premi letterari in Italia e i suoi romanzi sono stati tradotti con grande successo in Olanda, Ucraina, Bulgaria e Francia dove, con “L’inventaire des nuages”, ha vinto il Grand Prix du Salon International du Livre de Montagne de Passy 2024.

“Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, proseguirà domenica 25 gennaio, sempre alle ore 17 nel salone della Biblioteca Civica, con un incontro a cui parteciperà il braidese Abderrahmane Amajou, testimone della “Global Sumud Flotilla”.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile si terranno ancora 5 incontri, tra musica, letteratura e teatro, per una kermesse ormai rodata e molto apprezzata dal pubblico.