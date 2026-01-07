Istituto Comprensivo Mondovì 1 ancora in finale nazionale con il Kangourou della Matematica

Un nuovo importante successo per gli alunni della classe 3ªA del Polo Scolastico di Piazza (Istituto Comprensivo Mondovì 1), che si sono distinti nella selezione regionale delle gare a squadre del Kangourou della Matematica, svoltasi sabato 13 dicembre presso l’Istituto Agnelli di Torino, conquistando l’accesso alla finale nazionale che si terrà dal 7 all’11 maggio a Cervia.

Dopo l’esperienza delle competizioni individuali, i ragazzi si sono messi in gioco in una nuova e stimolante modalità: la gara a squadre. Sette studenti della classe, sotto la guida della docente Marta Bassignana, hanno formato una squadra affiatata, dimostrando non solo solide competenze matematiche, ma anche capacità di collaborazione, confronto e gestione del tempo, elementi fondamentali in questo tipo di competizione.

La squadra era composta da Martino Dadone, Francesco Manera, Giovanni De Cesare, Andrea Dadone, Carlotta Filippi, Sofia Frazzo e Marco Bertone, quest’ultimo già partecipante alle finali nazionali individuali svoltesi lo scorso settembre. Tutti i componenti hanno contribuito in modo determinante al risultato ottenuto, espressione dell’impegno condiviso e del lavoro svolto in classe.

La selezione regionale ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutto il territorio, rendendo ancora più significativo il traguardo raggiunto. L’accesso alla finale nazionale rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e conferma l’efficacia di un percorso didattico che valorizza il talento, la passione per la matematica e il lavoro di squadra.

La finale di Cervia sarà non solo un’importante prova sul piano matematico, ma anche un’occasione di crescita personale e di condivisione, in un contesto che unisce competizione, socialità e divertimento. Un’esperienza attesa con entusiasmo dai ragazzi, pronti a rappresentare il loro istituto a livello nazionale.