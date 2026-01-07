Azione apre il 2026 in provincia di Cuneo con la stagione dei congressi cittadini

Azione inizia il 2026 rafforzando la propria presenza nei territori con l’avvio della stagione dei congressi cittadini in provincia di Cuneo.

Un passaggio fondamentale di partecipazione e democrazia interna che vedrà gli iscritti protagonisti nell’elezione dei Segretari cittadini, dei membri dei Consigli direttivi locali e nella definizione della linea politica del Partito a livello locale.

I primi due congressi cittadini si svolgeranno sabato 24 gennaio 2026:

* Cuneo Ore 10.30 PING – Via Carlo Pascal 7

* Alba Ore 17.30 Sede di Azione, Circolo Luigi Einaudi - Corso Michele Coppino 31

«Con l’avvio dei congressi cittadini – dichiara Giacomo Prandi, segretario provinciale di Azione Cuneo – apriamo una fase decisiva per il nostro Partito: un momento autentico di partecipazione e democrazia, in cui saranno gli iscritti a scegliere i propri rappresentanti e a definire la linea politica locale. È un segnale concreto di crescita, maturità e radicamento di Azione nei contesti cittadini della Granda».

«Voglio ringraziare in modo particolare Nicolò Musso e Massimo Giachino, rispettivamente coordinatori cittadini provvisori di Cuneo e Alba – prosegue Prandi – per il grande lavoro svolto insieme ai componenti dei loro coordinamenti. Il traguardo del congresso è il segno che si è lavorato bene e che il Partito ha raggiunto una solidità organizzativa che ci permetterà di essere presenti con forza e credibilità nelle future sfide amministrative».

Azione fa sapere che la stagione congressuale proseguirà nelle prossime settimane anche in altri comuni della provincia: le date e le sedi dei prossimi congressi locali verranno comunicate prossimamente.