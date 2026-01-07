 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 07 gennaio 2026, 19:12

Disservizi ad Artesina e Prato Nevoso, a Frabosa Sottana la minoranza chiede il Consiglio straordinario per far luce sul caso

Un unico punto all'ordine del giorno: istituire una Commissione Consigliare paritetica per ricostruire i fatti reali e accertare eventuali responsabilità, nonchè dar mandato ad un legale per tutelare cittadini ed ente

I consiglieri Comunali Gino Brenco, Manuel Forcherio, Luciano Pecchenino del Gruppo Consiliare Frabosa Futura verificata la consistenza numerica dei richiedenti il Consiglio Straordinario e premesso che “durante le vacanze di Natale 2025/26 si sono presentati una serie di disservizi dovuti all’assenza di una programmazione comunale adeguata che non hanno consentito lo svolgimento sereno di una vita civile sia ai turisti che ai residenti, presentando una raccolta dei rifiuti inefficace con gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario, un decoro urbano inesistente con sporcizia ovunque, una rimozione della neve a dir poco inadeguata con numerosi tratti adibiti a parcheggio ancora oggi occupati dalla neve, marciapiedi innevati o coperti di spessi strati di ghiaccio che obbligano i numerosi passanti ad invadere la sede stradale adibita al traffico veicolare. Tutto ciò fa ritenere indispensabile un cambio di passo immediato.

Considerato, inoltre, che gli avvenimenti esposti evidenziano una palese incapacità dell’amministrazione a governare processi della vita civile ampiamente attesi e consolidati, ritenuto che l’operato dell’amministrazione e di ACEM abbia compromesso l’interesse della comunità e la funzionalità dell’ente facendo venir meno il rapporto fiduciario con la popolazione” chiedono l’immediata convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario.

All'ordine del giorno un unico punto: l'istituzione di una Commissione Consigliare paritetica allo scopo di acclarare quale sia stato il reale svolgimento dei fatti, per accertare eventuali responsabilità dei disservizi occorsi, il conferimento di mandato ad un legale volto a tutelare gli interessi dei cittadini e dell’ente.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium