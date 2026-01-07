Admo Valle Belbo e Bormida, “Un Panettone per la Vita” 2026: quando la solidarietà regala sorrisi e speranza

Grande successo per la campagna solidale “Un Panettone per la Vita!”, promossa da ADMO Associazione Donatori di Midollo Osseo, che nel corso delle festività del Natale 2025 ha visto la vendita e consegna di tantissimi panettoni e tanti altri prodotti dolciari solidali nel territorio della Valle Belbo e Bormida.

La campagna nasce con un significato profondo: trasformare un gesto semplice e quotidiano, come l’acquisto di un prodotto dolciario natalizio, in un concreto atto di solidarietà e speranza di vita per i pazienti affetti da gravi malattie del sangue, in attesa di un donatore di midollo osseo compatibile. Ogni panettone venduto ha contribuito a diffondere il messaggio che ognuno può fare la differenza, anche attraverso un piccolo gesto, ha contribuito a portare in tantissime case del territorio la brochure informativa di Admo e speriamo abbia acceso curiosità e domande sulla donazione di cellule staminali emopoietiche.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile soprattutto grazie alle tante aziende del territorio che hanno scelto ADMO per i propri regali aziendali, dimostrando grande attenzione ai valori della solidarietà e della responsabilità sociale verso dipendenti e collaboratori. Un gesto che ha permesso di unire il tradizionale scambio di auguri natalizi a un concreto sostegno alla vita. Tra le realtà che si sono distinte per il maggior numero di acquisti figurano Arol, Ebrille, Robino e Galandrino e Trae, affiancate da molte altre Aziende e Associazioni che hanno contribuito con entusiasmo alla riuscita della campagna, tra cui FBC Sabbiature & Verniciature, ENOS, GIANOLA e G2 Misuratori, Officine FACCIO, SGT Serigrafia, Tealdo e il Vespa Club di Canelli.

ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo ha come obiettivo principale quello di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di midollo osseo, favorire l’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e sostenere la ricerca scientifica. Dal 1993, il gruppo di volontari della Valle Belbo e Bormida si impegna ogni giorno per donare una speranza concreta di vita a chi lotta contro la leucemia tramite campagne informative sul territorio e nelle scuole per diffondere una corretta conoscenza sulla compatibilità per la donazione.

In questo 2025 in Piemonte le donazioni hanno raggiunto un record molto positivo: ben 66 giovani hanno donato le cellule staminali emopoietiche, compiendo un gesto di straordinaria solidarietà che può fare la differenza: offrire una possibilità concreta di vita e di guarigione a pazienti affetti da gravi malattie del sangue.

“Un Panettone per la Vita!” si conferma quindi non solo come una raccolta fondi di successo, ma come un’importante iniziativa di sensibilizzazione, vicinanza e impegno condiviso, capace di rafforzare il legame tra ADMO e l’intera comunità locale. ADMO desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla campagna – cittadini, aziende e associazioni – per aver dimostrato che insieme si può davvero donare vita.