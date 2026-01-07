Al via Cuneo Tennis Talents, il nuovo programma benefico di I Tennis Foundation per i ragazzi della provincia di Cuneo

Nel mese di gennaio 2026 viene avviato Cuneo Tennis Talents, un nuovo programma benefico di borse di studio realizzato da I Tennis Foundation con il sostegno di Fondazione CRC, del main sponsor Cassa di Risparmio di Savigliano e degli altri partner.

Dopo la fase di selezioni nel mese di gennaio il programma ha luogo nel periodo febbraio – aprile 2026 con inizio ad Alba dove si terrà il 13 febbraio alle ore 11 l’evento stampa di presentazione presso il Palazzo Municipale.

Le sessioni speciali di allenamento con i top coach, cui potranno partecipare in affiancamento anche i maestri dei circoli dei ragazzi, inizieranno al Village Joy of Moving e al Tennis Padel Club di Alba e proseguiranno alla Ljubicic Tennis Academy in Lussino – Croazia, al Country Club Cuneo e presso le altre venue indicate nel programma.

Importanti top coach e professionisti collaboreranno con lo staff di I Tennis Foundation nel corso del programma: da Gipo Arbino, storico coach di Lorenzo Sonego BR n. 21 ATP e attuale coach di Filippo Romano, BR 561 in singolo e 174 ATP in doppio, a Damiano Fiorucci, attuale preparatore atletico di Lorenzo Musetti, da Ivan Ljubicic ex n. 3 ATP ultimo coach di Roger Federer presso la cui Academy i ragazzi andranno ad allenarsi a Claudio Zimaglia, già fisioterapista di Novak Djokovic e di Jannik Sinner.

Sponsor del programma sono Cassa di risparmio di Savigliano, Ipercoop, Mollo Noleggi, Dental Feel, Valmora e Rolm.

Il piano supporta 8 talenti appartenenti alle famiglie meno abbienti per il miglioramento tennistico, la preparazione atletica e il mental coaching. Il contenuto della borsa di studio:

Full board hospitality e trasportation e per le sessioni speciali di allenamento nelle venue scelte da I Tennis

Assistenza e formazione tennistica tramite i top coach e lo staff tecnico di I Tennis

Percorso educativo e di miglioramento mentale

Assistenza esperto nutrizionista

Sessione di educazione allo smartphone e alle nuove tecnologie

Dotazione divise Le iscrizioni per le selezioni al programma sono aperte a tutti i ragazzi maschi e femmine leve 2011, 2012 e 2013 con residenza o domicilio effettivo in provincia di Cuneo.

In generale, nella valutazione delle candidature pervenute si tiene conto dei seguenti elementi:

Passione, ambizione e motivazione per il tennis

Livello tennistico e classifica italiana

Condizioni economiche della famiglia di appartenenza

La determinazione del livello tennistico-attitudinale sarà effettuata da I Tennis Foundation tramite il proprio comitato tecnico che esaminerà nel dettaglio tutte le candidature e darà una valutazione specifica per ogni candidato.

Soddisfatti per il nuovo progetto i membri del consiglio direttivo di I Tennis Foundation che tramite il co-fondatore Simone Bongiovanni riferiscono: “Grazie al prezioso sostegno di Fondazione CRC, di Cassa di Risparmio di Savigliano e degli altri main partner che credono nella valorizzazione del talento e nei valori di solidarietà e meritocrazia, a 5 anni dall'avvio del progetto internazionale Little Tennis Champions, ora siamo lieti di realizzare anche a livello più locale un piano di borse di studio che aiuterà i talenti del nostro territorio a fare esperienza ed alzare il loro livello tennistico."

I maestri dei circoli responsabili del percorso dei ragazzi sono invitati a partecipare a tutte le sessioni speciali di allenamento con i top coach.

I candidati possono inviare la propria candidatura in base alle modalità indicate pubblicate sul sito www.itennisfoundation.com.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 8 gennaio e avvengono tramite invio dei dati del candidato all’indirizzo email info@itennisfoundation.com o con messaggio whatsapp al numero +393487713482.