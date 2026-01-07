CALCIO / Serie C Sky Wifi, l’A.C. Bra comunica la fine del prestito di Vittorio Chiabotto dallo Spezia Calcio

L’A.C. Bra comunica che si è concluso il prestito di Vittorio Chiabotto, dallo Spezia Calcio.
Il centrocampista 2007 è stato uno degli attori protagonisti della straordinaria promozione in Serie C, con la maglia giallorossa, nella stagione 2024/2025. In questa prima parte di campionato della Serie C Sky Wifi, ha messo a segno il gol (suo primo personale tra i professionisti) ad Ascoli Piceno.
La società ringrazia Vittorio per quanto dimostrato con la casacca braidese e lo Spezia Calcio per la sinergia, augurandogli le migliori fortune personali e sportive.