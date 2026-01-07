SCI ALPINO / La Coppa Europa femminile riparte da Sestriere: presente la limonese Melissa Astegiano

La Coppa Europa femminile riprende il proprio cammino da Sestriere, dove si disputano venerdì 9 e sabato 10 gennaio due giganti, quarta e quinta prova dell’anno nella specialità.
L’Italia schiera una folta pattuglia, che va a caccia del quarto successo stagionale dopo gli exploit, ad inizio stagione, di Zinal con Steinmair e Pomarè e di Pazzaglia a Mayrhofen oltre gli otto podi complessivi sui nove disponibili.
Saranno presenti Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Ambra Pomarè, Francesca Carolli, Tatum Bieler, Annette Belfrond, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Carole Agnelli, Laura Steinmair, Arianna Putzer, Victoria Klotz, Nadine Trocker, Vittoria Rossi, Melissa Astigiano, Lavinia Paci, Giulia Romele, Francesca Semprebon, Beatrice Mazzoleni, Maria Sole Antonini e Sofia Parravicini.