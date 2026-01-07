 / Sport

Sport | 07 gennaio 2026, 10:02

SCI DI FONDO / Romano e Ghio al via nella terza tappa stagionale di Fesa Cup

Gare in programma tra venerdì 9 e domenica 11 gennaio

Davide Ghio (foto di repertorio)

La tirolese Seefeld (Austria) ospita tra venerdì 9 e domenica 11 gennaio la terza tappa stagionale di Fesa Cup che si comporrà nell’ordine di sprint in tecnica classica, individuale ancora in tecnica classica e mass start a tecnica libera, tanto per la categoria senior quanto per gli junior.

Il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha predisposto la convocazione di Federico Pozzi, Luca Ferrari, Marco Pinzani, Niccolò Bianchi, Daniel Pedranzini, Marta Bellotti, Vanessa Cagnati, Caterina Milani, Marie Schwitzer e Claire Frutaz per le prove juniores, di Davide Negroni, Alessandro Chiocchetti, Giandomenico Salvadori, Davide Ghio, Andrea Zorzi, Giovanni Ticcò, Lorenzo Romano, Martina Bellini, Cristina Pittin, Ylvie e Marit Folie, Beatrice Laurent e Virginia Cena per le gare senior.

fisi

