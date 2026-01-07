VOLLEY A3M / Nella calza nessun dolcetto, Savigliano cade contro il Gabbiano Mantova

Il Monge-Gerbaudo Savigliano chiude con tre sconfitte il trittico al limite dell’impossibile contro tre delle prime quattro forze del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. Ultimo in ordine di tempo è il 3-0 incassato al PalaSguaitzer contro il Gabbiano FarmaMed Mantova, quarta in classifica ma reduce da un filotto di risultati positivi, avviato ancor prima di Natale.

La cronaca del match

Nella gara dell’Epifania, coach Andrea Berra conferma almeno inizialmente il sestetto visto contro Reggio Emilia, con Pistolesi e Rossato a comporre la diagonale, Sacripanti e Schiro in posto 4, Rainero e Bonola al centro. Liberi alternati Rabbia e Galaverna.

L’inizio di match è a dir poco da incubo per i biancoblù che, dopo un’inziale fase di equilibrio seppur con il Gabbiano sempre avanti (8-7 dopo l’attacco vincente di Schiro), vedono i padroni di casa “volare” via. Il turno al servizio di Baciocco, condito anche da un ace, regala il primo strappo (12-8), ma è subito dopo che Mantova imprime un’accelerata al match, trascinata dall’ottima fase muro (due di Selleri e uno di Simoni a stretto giro). I piemontesi ritrovano il punto solo con il subentrato Bacco, ma il punteggio a quel punto è già di 19-10. La parola “fine” la mette Toajari, che mura proprio Bacco per un significativo 25-11, arrivato in appena 20’ di gioco.

Dal secondo set in campo non c’è più Rossato tra gli ospiti, con Bacco stabilmente nel sestetto e Schiro dirottato nel ruolo di opposto. L’inerzia, però, è ancora tutta dalla parte dei biancoblù mantovani che, se possibile, scappano ancora prima, trascinati dal solito Baciocco, da Andriola e dai punti a tutto braccio di Baldazzi (9-4). Il Monge-Gerbaudo prova il rientro fino al -2 con l’ace di Bacco (10-8), ma sono proprio due errori gratuiti consecutivi dello stesso Bacco e di Sacripanti a favorire la nuova e decisiva fuga dei ragazzi di Andrea Radici nel cuore del parziale (18-12). Per uno strano gioco delle parti, il punto conclusivo è ancora di Toajari, che questa volta attacca e chiude i conti sul 25-17.

Il terzo parziale, con gli stessi dodici in campo, è forse il più equilibrato, perché Savigliano ha il merito di restare agganciato alla contesa e di trovare anche il vantaggio con l’attacco out di Baldazzi sull’8-9. Un ace certificato dal video-check di Andriola e il muro di Simoni su Schiro, però, fanno il resto (19-16). Quando le cose non vanno, ci si mette anche la sfortuna, perché gli ospiti esultano per il primo tempo vincente di Bonola del possibile 20-19, ma per l’arbitro il pallone non ha toccato terra, e sono i mantovani a chiudere portandosi sul +3 (21-18). È lo strappo decisivo, con Maiocchi che chiude i conti (dopo verifica del check, chiesto da Savigliano) con una pipe a tutto braccio: 25-21 e 3-0.

Top scorer dell’incontro è Baldazzi con 16 realizzazioni, a cui vanno aggiunte le 13 di Baciocco in casa mantovana. Non bastano, invece, a Savigliano i 15 punti di Schiro.

Per i piemontesi, dimenticato rapidamente questo filotto di sfide al limite dell’impossibile, è tempo ora di preparare il delicato incrocio casalingo contro San Donà di Piave, che potrebbe già valere tanto in chiave salvezza. Appuntamento per sabato 10 gennaio alle 18.30 al PalaSanGiorgio. Tutti convocati!

Gabbiano FarmaMed Mantova - Monge Gerbaudo Savigliano 3-0

Parziali: 25-11, 25-17, 25-21

Gabbiano FarmaMed Mantova: Selleri 3, Baldazzi 16, Baciocco 13, Maiocchi 9, Simoni 8, Andriola 5, El Moudden (L); Gola, Zanini 1, Sommavilla (L2); N.E. Cremonesi, Guerriero, Pinali. All. Radici.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato, Schiro 15, Sacripanti 4, Rainero 5, Bonola 3, Rabbia (L); Bacco 6, Girotto, Galaverna (L2); N.E. Ballan, Quaranta, Guiotto, Carlevaris. All. Berra.

Durata set: 20’, 23’, 27’.