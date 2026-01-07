VOLLEY B-M / Toh, guarda chi si rivede: Emiliano Cortellazzi torna a vestire la maglia del VBC Mondovì

Il VBC Mondovì annuncia con orgoglio e una punta di emozione il ritorno in maglia biancoblu di uno dei giocatori più iconici della propria storia recente: Emiliano Cortellazzi.

A 40 anni, lo storico palleggiatore ha deciso di rimettersi in gioco e scendere nuovamente in campo per dare il proprio contributo alla causa monregalese nel campionato di Serie B. Cortellazzi si mette da subito a disposizione di coach Bertini, portando con sé un bagaglio di esperienza e leadership fondamentale per guidare la squadra verso l’obiettivo stagionale: la salvezza.

Il legame tra Cortellazzi e Mondovì è profondo e radicato negli anni d’oro del club. Guardando alla sua storia sportiva (dati ufficiali Lega Volley), Emiliano vanta una carriera lunghissima trascorsa quasi interamente tra Serie A2 e Serie B. Dalla sua prima apparizione in A2 nella stagione 2005/2006 a Isernia, fino alle stagioni da protagonista assoluto proprio qui a Mondovì, i numeri parlano per lui.

Esperienza: Oltre 15 stagioni tra i professionisti. Leadership: Protagonista della storica promozione del VBC dalla B1 alla A2 e delle successive stagioni di vertice nella categoria superiore. Regia: Un palleggiatore capace di gestire i momenti caldi della partita con la lucidità che solo un veterano del suo calibro possiede.

"Cercavamo una figura che potesse dare stabilità tecnica e, soprattutto, morale al gruppo, - commenta la dirigenza - "Emiliano non ha bisogno di presentazioni. Il suo ritorno a 40 anni dimostra un attaccamento incredibile a questi colori. Siamo certi che la sua esperienza sarà molto importante pre centrare la permanenza in categoria."

Emiliano ha già ripreso confidenza con il taraflex del PalaManera e sarà disponibile fin da subito per i prossimi impegni di campionato.