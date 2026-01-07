 / 

Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. I biancocelesti ospitano oggi, mercoledì 7 gennaio, la Fiorentina - in diretta tv e streaming - nella 19esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, che si è imposto 2-0 all'Olimpico, mentre i viola hanno vinto contro la Cremonese per 1-0 al Franchi trovando tre punti fondamentali in chiave salvezza. 

 

La sfida tra Lazio e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All. Sarri 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli 

 

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

 

