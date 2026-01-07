 / 

| 07 gennaio 2026, 07:48

Trovato corpo carbonizzato in provincia di Siracusa, forse è uomo scomparso

(Adnkronos) - Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un’auto bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri. 

L'uomo è del Villaggio Sant'Agata: è incensurato, ha solo qualche procedimento pendente per reati minori. La macchina bruciata è stata rinvenuta in contrada San Demetrio.  

 

