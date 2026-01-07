Vaccino covid in tribunale, Bayer fa causa agli altri big: "Violato il brevetto"

(Adnkronos) -

Bayer fa causa ai produttori del vaccino contro il covid per violazione di brevetto relativa alla tecnologia dell'rna messaggero (mrna). Lo annuncia il colosso tedesco della sanità e dell'agrochimica, che ha accusato i due laboratori americani Pfizer e Moderna, nonché l'azienda tedesca Biontech, di aver utilizzato una tecnica per migliorare la stabilità dell'mrna senza pagare una licenza. "L'uso non autorizzato della proprietà intellettuale di Bayer" da parte dei produttori di vaccini "ha permesso loro di superare l'instabilità dell'rna messaggero e quindi di risolvere una delle loro maggiori sfide nello sviluppo di vaccini", ha dichiarato all'Afp un portavoce del gruppo tedesco.

È già in corso una causa contro il produttore americano di vaccini Johnson & Johnson, ha aggiunto il gruppo. Bayer non ha prodotto un vaccino in proprio, ma la sua controllata americana Monsanto ha sviluppato una tecnica legata all'rna messaggero negli anni '80 per scopi agricoli, per rendere le piante resistenti agli insetti e migliorare la resa delle colture.

I produttori di vaccini hanno utilizzato questo metodo "per migliorare la stabilità dell'rna messaggero nei loro vaccini e quindi la loro capacità di conferire immunità contro il virus", secondo la denuncia presentata da Bayer presso un tribunale statunitense, dove il brevetto in questione è stato depositato nel 1989.