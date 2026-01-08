Fatturato e utile in crescita: Terre del Barolo approva i conti e guarda con fiducia al 2026

Saper valorizzare il territorio, raccoglierne i frutti, viverne la tradizione. Tutti aspetti che la Cantina Terre del Barolo porta avanti dal 1958 e che ha saputo concretizzare in un lavoro che mette al centro i soci, l’ambiente, la qualità del vino e i lavoratori, con grande attenzione e rispetto verso la cultura del lavoro in Langa.

I risultati premiano questo modo di proporsi sul mercato e, domenica 11 gennaio, andrà in scena l’annuale Assemblea dei Soci, dove verranno illustrati bilancio, gli investimenti fatti negli ultimi anni, l’attenzione al lavoro in vigna e il sostegno al territorio.

Capitolo bilancio: anche l’ultimo esercizio (agosto 2024/agosto 2025) conferma il trend da record degli ultimi anni. "Il fatturato - afferma il direttore Stefano Pesci – si è nuovamente attestato non lontano dalla soglia record dei 22 milioni di euro, in aumento di oltre l’8% rispetto all’anno precedente, con utile netto a 2,7 milioni, ancora in crescita rispetto all’anno precedente, in cui l’utile aveva toccato già la rilevante cifra di 2.3 milioni".

“Sono numeri molto importanti- continua Pesci - in quanto è stato un anno dove abbiamo vissuto tante situazioni globali che hanno turbato non poco il mercato mondiale del vino e non solo: basti pensare ai dazi americani, alle guerre che continuano a insanguinare il mondo, a volgari campagne salutiste sul vino, oltre ad una erosione del potere di spesa delle famiglie legata all’inflazione e sui paesi esteri al deprezzamento delle principali valute rispetto all’euro”.

Come si capisce è uno scenario veramente molto complesso, in cui il vino di tradizione millenaria, deve rimanere, con un consumo responsabile, un promotore di convivialità, di incontri gioviali rimanendo un’arma potente contro l’individualismo imperante.

[Nella foto sopra il presidente Paolo Boffa e il direttore Stefano Pesci]

A crescere non sono solo i numeri del bilancio, ma anche i continui investimenti mirati, che stanno proiettando la cantina Terre del Barolo in un futuro sempre più attento all’ambiente: "Siamo molto sensibili alla sostenibilità ambientale del nostro operare in un territorio patrimonio dell’Umanità, dalla vigna alla cantina - continua il direttore - l’ultimo esempio è il grande 'Parco Agrisolare' completato nell’anno appena concluso per la produzione di energia elettrica pulita, che renderà l’azienda quasi completamente autonoma sotto questo punto di vista, anche in periodi di poco sole o di notte grazie alla possibilità di accumulare in grandi batterie l’energia pulita prodotta nelle giornate soleggiate".

"Tutte queste attività - prosegue Pesci - non sarebbero possibili senza mettere al centro i soci conferenti, ed ecco che nell’ultimo periodo è stata costituita la squadra di dipendenti per le lavorazioni in vigneto, che potrà in futuro supportare anche le attività manuali dei soci o condurre quei vigneti coltivati da taluni soci e che oggi con il passare degli anni e con un ricambio generazionale complesso, rischiano di finire in mani al di fuori della nostra realtà cooperativa".

“Il tema del lavoro nei vigneti è un aspetto che ci sta particolarmente a cuore - dichiara Paolo Boffa, il presidente della Cantina Terre del Barolo - è la base della nostra cooperativa, per questo motivo abbiamo voluto onorare tutti i lavoratori che ci supportano nell’attività in vigneto, con una scultura installata sulla confluenza delle strade della zona del Barolo, vogliamo ringraziare con grande rispetto chi, da tutto il mondo, ci aiuta a preservare le nostre colline e a coltivare i nostri vigneti”.

Conclude Boffa: “Per quanto invece concerne i collaboratori che lavorano con noi in cantina, riteniamo analogamente queste risorse assolutamente fondamentali e per questo abbiamo siglato un accordo con le rappresentanze sindacali, fino al 2028, che vada a ulteriormente incentivare il loro operare nell’ottenimento di risultati di eccellenza, come quelli di quest’ultimo anno”.

