Comune di Crissolo e Club Alpino Italiano promotori della fondazione del "Centro Studi sulla Montagna"

Sul finire del 2025 si è costituita l’associazione culturale «Centro Studi sulla Montagna», con sede legale a Crissolo nei locali di proprietà del Comune di Crissolo conosciuti come «MonvisoLab» e posti in frazione Borgo 90.

L’associazione si occuperà di attività scientifiche e culturali legate allo studio della montagna: promuovere, organizzare, svolgere studi e ricerche, attività didattiche di formazione per i vari ordini scolastici, curare pubblicazioni e svolgere ogni altra attività utile a migliorare la conoscenza della montagna e delle sue numerose peculiarità.

Tra i promotori della fondazione dell’associazione figurano il Comune di Crissolo, rappresentato tra i soci fondatori dall’assessore Massimo Ombrello, e il Club Alpino Italiano, nella persona del vicepresidente generale Giacomo Benedetti. Sono soci fondatori anche il professore di Architettura, in quiescenza, del Politecnico di Torino Daniele Regis, la guida alpina di Crissolo Giancarlo Fenoglio, gli architetti Roberto Olivero e Luigi Rajneri e il giornalista Davide Rossi.

Il presidente dell’associazione è Massimo Ombrello, il vicepresidente è Giacomo Benedetti. Fanno parte del consiglio direttivo anche Davide Rossi, in veste di segretario-tesoriere, e Giancarlo Fenoglio e Daniele Regis come consiglieri. Tra le figure previste dallo statuto dell’associazione c’è anche il “direttore degli studi e della ricerca”, a cui sono delegati l'indirizzo, la promozione, la direzione degli studi e della ricerca, nonché dell'attività didattica dell’associazione: verrà individuato a seguito di candidature pubbliche nelle prossime settimane e nominato dal consiglio direttivo dell’associazione, della quale non dovrà obbligatoriamente essere socio.

L’atto costitutivo dell’associazione è stato sottoscritto dai soci fondatori martedì 23 dicembre 2025 nella Sala Giunta del Comune di Cuneo, di fronte al segretario comunale di Cuneo, il dott. Giorgio Musso, che ha anche l’incarico di segretario comunale reggente del Comune di Crissolo.