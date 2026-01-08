Ultime domeniche per visitare i Presepi nella Grotta dei Dossi

C’è ancora tempo per lasciarsi stupire dalla magia del Concorso Presepi nella Grotta dei Dossi, giunto alla sua 25ª edizione. Un evento unico nel suo genere che trasforma la Grotta di Villanova Mondovì in un vero e proprio viaggio emozionale tra arte, tradizione e natura.

Negli anni l’evento si è affermato come una tradizione molto amata, capace di unire la magia del Natale alla valorizzazione della cultura popolare. Le opere in mostra offrono un percorso ricco e variegato: dalle Natività più classiche alle interpretazioni contemporanee e creative, frutto di grande passione e talento.

"Siamo estremamente felici della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dal pubblico durante tutto il periodo natalizio -, commenta Cosimo Barberis, membro dell’Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi -.Vedere i visitatori emozionarsi davanti ai presepi e prendere parte attivamente alla votazione ci ripaga dell’impegno profuso".

Per le ultime domeniche di gennaio sarà ancora possibile visitare la grotta e l’esposizione partecipando alle visite guidate della durata di 60 minuti, con partenze alle ore 15, 16 e 17.

Saranno visibili le opere delle tre categorie in concorso: artisti, scuole e associazioni, giovani. Lungo il percorso sotterraneo, illuminato da luci soffuse tra laghetti, stalattiti e giochi di riflessi, i visitatori vivranno un’esperienza immersiva e suggestiva; al termine della visita potranno esprimere la propria preferenza votando i presepi più apprezzati.

La prenotazione è necessaria e può essere effettuata telefonicamente ai numeri

339 796 6644 – 339 852 6515

oppure via email all’indirizzo grottadossi@libero.it.

Un’ultima occasione per lasciarsi sorprendere dalla bellezza della grotta e dalla creatività dei presepi: un appuntamento da non perdere.