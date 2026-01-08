Vigili del Fuoco di Alba: un 2025 da oltre 1.580 interventi

Nel corso del 2025 il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Alba ha effettuato 1.583 interventi complessivi, un dato che restituisce con chiarezza la mole di lavoro svolta e la centralità operativa della sede albese all’interno del dispositivo provinciale di soccorso tecnico urgente.

Incendi, soccorso alle persone e viabilità: le principali tipologie di intervento

Gli interventi legati agli incendi sono stati complessivamente circa 270. Nel dettaglio si contano 52 incendi di fabbricati, 44 di autoveicoli, 77 di sterpaglie o aree boschive e 54 incendi di camini, un dato particolarmente significativo che richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della manutenzione degli impianti domestici. A questi si aggiungono 42 interventi per incendi di varia natura, come cassonetti o situazioni analoghe.

Una delle attività più frequenti resta quella delle aperture di porte, che nel 2025 hanno superato quota 400 interventi. In molti casi si tratta di operazioni connesse a situazioni potenzialmente critiche: persone bloccate in casa, emergenze sanitarie, sospetti di fughe di gas o altre condizioni di rischio. Proprio a queste situazioni è spesso collegato il soccorso a persona, che nel corso dell’anno ha fatto registrare circa 150 interventi, confermando come una parte rilevante dell’attività dei Vigili del fuoco riguardi la tutela diretta delle persone, in particolare delle fasce più fragili.

Sul fronte della viabilità, il distaccamento di Alba è intervenuto in 208 incidenti stradali, spesso in coordinamento con altri distaccamenti permanenti o volontari.

Dissesti, allagamenti e interventi tecnici diffusi

Nel corso del 2025 si contano inoltre 48 interventi per dissesti statici e idrogeologici, legati a frane, cedimenti strutturali o instabilità del terreno, e 27 interventi per allagamenti, concentrati soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, seppur meno frequenti rispetto ad altre aree della provincia.

Durante la stagione estiva sono state effettuate 168 operazioni di bonifica di imenotteri (vespe e calabroni). Si registrano inoltre 63 interventi di recupero animali, 66 interventi per ascensori bloccati e numerosi sopralluoghi tecnici.

Organizzazione, turni e area di competenza

Il distaccamento permanente di Alba opera con quattro turni, garantendo sette vigili in servizio per turno, su un’organizzazione h24 con turnazioni di 12 ore. Il personale complessivo è composto da circa 40 vigili permanenti, affiancati, sul territorio, dai distaccamenti volontari di Bra, Sommariva Bosco, Cortemilia e Santo Stefano Belbo.

La sede albese rappresenta anche un punto di riferimento per il supporto operativo a livello provinciale, con mezzi e squadre impiegabili su un’area molto ampia. Il territorio di intervento copre infatti circa 70–75 comuni, estendendosi dal confine con la provincia di Torino fino a quello con Asti e, verso sud, fino alle aree prossime alla provincia di Savona. In molti interventi complessi l’azione avviene in forma congiunta con altri distaccamenti, a conferma di un sistema di soccorso integrato e coordinato.