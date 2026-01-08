Torneo Città di Cuneo, il Cuneo Oltrestura conquista tre finali e due vittorie

Si è concluso martedì 6 gennaio 2026 il 25° Torneo Città di Cuneo, una manifestazione che anche quest’anno ha confermato il suo valore sportivo ed educativo. Un appuntamento ormai fisso nel calendario natalizio, capace di portare in campo centinaia di bambini e ragazzi, famiglie sugli spalti e tanto sano calcio giovanile.

Il torneo, organizzato dalla ACSI Cuneo, si è svolto dal 26 dicembre presso la SportArea di Borgo San Giuseppe, coinvolgendo le categorie Piccoli Amici 2019, Primi Calci 2017 e 2018, Pulcini 2015 e 2016 ed Esordienti 2013 e 2014. Dopo la fase a gironi, il torneo è entrato nel vivo con le eliminazioni dirette e si è chiuso con una giornata interamente dedicata alle finali.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione c’è stato senza dubbio il Cuneo Oltrestura Calcio, capace di raggiungere le finali con ben tre categorie: 2014, 2017 e 2015. Un risultato che premia il lavoro quotidiano svolto sul campo e conferma la bontà del percorso intrapreso dalla società.

Nel dettaglio:

Categoria 2014: primo posto e vittoria in finale contro il Tarantasca per 2-1.

Simone Strati premiato come miglior giocatore.

Categoria 2017: primo posto dopo una finale combattutissima contro il Cuneo Olmo, terminata 1-1 e decisa ai calci di rigore.

Pietro Galfrè miglior giocatore, Mustat Ale capocannoniere.

Categoria 2015: secondo posto dopo la finale persa contro Cuneo Olmo.

Alessandro Pignatta premiato come miglior portiere della categoria.

Al di là dei risultati, resta forte il valore formativo di un torneo che mette al centro il rispetto, il fair play e il divertimento. Bambini di età diverse che condividono il campo, imparano a vincere e a perdere, a stare in squadra e a rappresentare i colori della propria società con orgoglio.

I mister dei Cuneo Oltrestura ci hanno comunicato che “... siamo molto soddisfatti di quanto visto in questo torneo, i risultati fanno piacere, ma la cosa più importante è l’atteggiamento dei ragazzi: impegno, rispetto e voglia di migliorarsi. Torniamo a casa con tre finali, diversi premi individuali e la consapevolezza di stare lavorando nella direzione giusta. Questo è il Cuneo Oltrestura che vogliamo: un ambiente sano, dove il calcio è prima di tutto crescita e condivisione.”

Il 25° Torneo Città di Cuneo va così in archivio, lasciando bei ricordi, tanta esperienza e nuove motivazioni per il prosieguo della stagione. Per il Cuneo Oltrestura, un’altra tappa importante di un percorso costruito giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo.