Carnevale alpino di Valdieri: l'Orso di Segale torna protagonista l'8 febbraio

L'Orso di Segale fugge da Domatori e Fra durante il Carnevale alpino di Valdieri - fotografia di F. Parracone

Valdieri si appresta a vivere un Carnevale alpino indimenticabile: l'Orso di Segale tornerà a ruggire domenica 8 febbraio, in una tre giorni di festa organizzata dall'Ecomuseo della Segale insieme alla comunità locale, al Comune di Valdieri, alla Proloco e all'Unità Pastorale Valle Gesso.

Il clou della manifestazione si svolgerà in piazza, animata per l'intera giornata da un mercatino dedicato a prodotti naturali e di qualità (per partecipare, contattare gli organizzatori tramite i canali dell'Ecomuseo). Dalle ore 10, grandi e piccoli potranno immergersi nei giochi tradizionali in legno proposti dall'associazione La Barca nel Bosco, riscoprendo il piacere del divertimento condiviso di un tempo.

Alle ore 10 e alle 11.15, con ritrovo in Piazza della Resistenza vicino alla bandiera dell'Ecomuseo, partiranno passeggiate musicali gratuite guidate da Silvia Mattiauda, guida del Parco, per esplorare le bellezze del paese e il suo Parco archeologico.

Alle ore 12 scatterà la pausa golosa con la distribuzione gratuita degli gnocchi di Carnevale preparati dalla Proloco. Nel pomeriggio, tra le 14 e le 15, l'atteso arrivo a sorpresa dell'Orso di Segale darà il via alla festa vera e propria: strade invase da scherzi, danze, corse sfrenate e canti popolari che riecheggeranno per tutto il borgo.

Ma l'atmosfera carnevalesca si accenderà già nei giorni precedenti. Venerdì 6 febbraio, i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio creativo presso la Biblioteca comunale, seguito da una serata di approfondimento nella sala conferenze "A. Bianco".

Sabato 7 febbraio toccherà alla suggestiva Questua dei Fra, che percorrerà le vie del paese, lasciando il passo alla Veglia delle Fantine: un evento aperto a tutti, con musica, canzoni popolari, l'enunciazione delle ironiche epistole dei Fra – che narrano con umorismo le vicende della comunità nell'anno appena passato – e il racconto della tradizione delle Fantine, annaffiato da assaggi di frittelle di mele.

Il programma definitivo sarà svelato nei prossimi giorni. Nel frattempo, segnatevi le date e preparatevi a unirvi alla comunità di Valdieri per un Carnevale che celebra radici, natura e allegria alpina all'insegna dell'Orso di Segale.



