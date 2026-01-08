Nella Food Foresti della Casa del Quartiere a Cuneo arriva un corso sulla potatura naturale delle piante da frutto

Nel mese di febbraio prenderà il via, presso gli spazi di Casa del Quartiere a Cuneo, un corso di primo approccio alle tecniche di potatura naturale per piante da frutto, condotto dal tecnico agrario Davide Gasco, esperto di approcci naturali all'agricoltura.

Il corso si terrà nella Food Forest di Casa del Quartiere, uno spazio verde nato nel 2015 grazie al gruppo Z di Zappa. Nel cuore dei palazzi residenziali, il progetto rappresenta un'esperienza d'avanguardia nell'agricoltura urbana: un giardino-foresta dove convivono alberi ad alto fusto, piante da frutto, arbusti, fiori, erbacee e rampicanti, pensato come luogo di socialità e accessibile a chiunque voglia trascorrere del tempo immerso nel verde.

Il percorso formativo prevede tre incontri serali di teoria, della durata di 3 ore ciascuno (giovedì 5, 12 e 19 febbraio), e due sessioni pratiche mattutine di 4 ore (sabato 14 e 28 febbraio). L'obiettivo è riscoprire un approccio il meno invasivo possibile per le piante, imparando a coglierne i segnali e a conoscerle più a fondo.

L'iscrizione è obbligatoria entro il 25 gennaio. La quota di partecipazione è di 60 euro.