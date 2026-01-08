Si è chiusa la 36ª edizione del Raduno delle Mongolfiere di Mondovì: 30 palloni in volo e migliaia di visitatori [FOTO]

Tre giorni di cieli fantastici, colorati da 30 mongolfiere in volo ogni giorno, due volte al giorno. La 36ª edizione del Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania di Mondovì si è conclusa con un successo enorme, oltre ogni aspettativa. E Mondovì si è confermata, una volta di più, "La Città delle Mongolfiere": una città in cui i palloni aerostatici che decollano tutti insieme e sorvolano la città portano entusiasmo, magia, sorrisi, emozione. Un'edizione da sogno.

Il Raduno di mongolfiere si è aperto sabato 3 gennaio con l'incredibile Nightglow - uno show di luci e fiamme, con le mongolfiere illuminate al buio a tempo di musica sulle note della colonna sonora della serie Netflix "Stranger Things" - ed è proseguito da domenica 4 a martedì 6 gennaio con sei voli, semplicemente spettacolari, che hanno tenuto migliaia e migliaia di persone col naso in sù e gli occhi pieni di meraviglia.

[Nightglow - fotografia di Lorena Durante]

Nell'ultimo giorno di voli, poco prima del decollo delle mongolfiere, la manifestazione è stata "salutata dall'alto" da un sorvolo di quattro aerei dell'Aero Club Torino. Infine, questo Raduno è stato coronato da una sorpresa fantastica: l'uscita in edicola del numero 3659 di "Topolino", con la copertina e una storia interna dedicate alle mongolfiere e un approfondimento sulle mongolfiere di Mondovì.

[Il sorvolo dei quattro aerei dell'Aero Club Torino sopra le mongolfiere di Mondovì - fotografia di Samuele Silva]

«Siamo semplicemente entusiasti dello svolgimento di questa edizione del Raduno - commenta Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, organizzatore dell'evento -. Vedere ogni giorno 30 mongolfiere in volo, al mattino e al pomeriggio, è stato uno spettacolo più che meraviglioso. Il raduno ha visto la partecipazione di piloti e mongolfiere da ogni parte d'Italia e da tanti Paese d'Europa, con la partecipazione di un dirigibile e la presenza dell'Aeronautica Militare che ha impreziosito il nostro evento. Rivolgo un enorme ringraziamento al Consiglio direttivo dell'Aeroclub che lavora per mesi, senza sosta, a questo evento, alla direttrice di manifestazione Donatella Ricci e al direttore di gara Maximiliano Calleri per quanto hanno fatto. Grazie al Comune di Mondovì che supporta l'evento, a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il contributo e a Intesa Sanpaolo partner della manifestazione».

[Mongolfiere di Mondovì - fotografia di Lorena Durante]

«Grazie a quattro giorni finalmente stabili e soleggiati, il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania ha potuto esprimere al meglio la propria attrattività turistica e territoriale - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell'assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Migliaia di persone hanno invaso la nostra città anche attraverso le navette gratuite messe a disposizione dall'Amministrazione, dando vita ad un flusso continuo di visitatori tra l'area di decollo e il centro storico, come confermano gli oltre 14.000 passaggi in funicolare registratisi tra sabato 3 e martedì 6 gennaio. Più di trecentocinquanta, invece, i fruitori complessivi dell'esperienza immersiva del 'Mondovirtual - Balloon Flight' promossa dal Circolo delle Idee - Giovani per Mondovì, che nell'occasione ha realizzato un nuovo video durante la manifestazione e che, proprio in riferimento a Mondovirtual, presenterà alcune novità nei prossimi mesi. Una quattro giorni davvero entusiasmante, insomma, con più di 1.000 ingressi alla Torre del Belvedere, per la quale desideriamo esprimere la nostra più viva riconoscenza all'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, al Comando di Polizia Locale e alle forze dell'ordine in generale, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile, ai volontari dell'ANA e a tutti coloro che hanno lavorato per garantire lo svolgimento operativo della manifestazione. Grazie, ovviamente, all'associazione La Funicolare per la disponibilità e l'organizzazione del frequentatissimo Re Mercante di piazza Maggiore e, non da ultimi, agli sponsor, ai negozianti e agli esercenti che hanno contribuito a rafforzare l'attrattività cittadina».

Come ogni anno, i voli del raduno Aerostatico di Mondovì costituivano anche una gara fra piloti: cinque diverse competizioni, sotto la direzione della Ricci e di Calleri. Altri riconoscimenti sono poi stati attribuiti ad alcuni team o piloti.

Podio classifica finale:

Giorgio Bogliaccino Andrew Holly Gianfranco Curti

Trofeo in memoria di Jean Francois Torelli: assegnato dal team di Orlando Rosellino a Paolo Bonanno

Trofeo Reynolds, in memoria di Roddy Baker: assegnato a Emanuele Ghio e Filippo Curti per lo spirito di collaborazione durante la manifestazione

L'Aeroclub Mongolfiere di Mondovì ha voluto dedicare un riconoscimento speciale a quattro piloti che hanno contribuito negli anni a fare crescere il Raduno: Giovanni Aimo, Paolo Bonanno, Paolo Oggioni e Gianfranco Curti, omaggiandoli con i trofei in ceramica realizzati dagli studenti della classe 2M del corso a indirizzo Artistico del Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì.

[Nightglow - fotografia di Samuele Silva]

[Mongolfiere che si alzano in volo sopra Mondovì - fotografia di Lorena Durante]

[Mongolfiere in volo - fotografia di Renata Roattino]