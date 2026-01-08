Tutti in scena a Bagnasco con la 4ª rassegna del teatro amatoriale

La Pro Loco di Bagnasco in collaborazione con la Compagnia del Teatro Marenco di Ceva hanno presentato il cartellone teatrale della IV Rassegna del Teatro Amatoriale della Sala San Giacomo di Bagnasco. In calendario quattro commedie che andranno in scena sempre al venerdì alle ore 21.

Si comincia il 30 gennaio con un testo in piemontese di Franco Roberto messo in scena dalla Crica del Borgat : “El temp a l'è nen galantom” per la regia di Mario Barra che ne è anche il protagonista.

Venerdì 20 febbraio “Veja Pastisserja Bòrgna”, ultima fatica in lingua piemontese della Filodrammatica Nando Alciati che ben ha figurato al debutto al Marenco. Il testo è un adattamento di Alessandra Voena per la regia di Luca Occelli.

La Compagnia del Teatro Marenco rappresenterà invece venerdì 6 marzo “La lacrimevolissima Istoria di ser Cristoforo Piccione” scritto ed interpretato da Max Mao molto ben assistito nella recita da Manuel Alciati.

Venerdì 13 marzo approdano nella Sala San Giacomo I Comediants con la commedia brillante “Fioretto e Merletto” di Francesco Scarrone, regia e coreografie di Elena Vacchetta. Si racconta l' avventura di un ambizioso speziale fra personaggi capaci di far sorridre e divertire.

Abbonamento ai quattro spettacoli a 28 euro, biglietto singolo costo 1 euro. Gli abbonamenti ed i singoli biglietti si acquistano presso: Bagnasco Fiori, tel. 3333979406 venerdì 13 marzo.